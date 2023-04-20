Джон Кончар заблокировал попытку постер-данка Энтони Дэвиса
Защитник «Мемфиса» Джон Кончар эффектно заблокировал попытку поставить сверху форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса во втором матче серии (103:93, 1-1).
Леброн Джеймс отдал передачу в трехсекундную зону Энтони Дэвису, который выходил на открытое кольцо, но Джон Кончар сместился к кольцу и заблокировал данк.
«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда
«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе
Ну а Кончар красавец, тайминг реально потрясающий