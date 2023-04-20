Джон Кончар заблокировал попытку постер-данка Энтони Дэвиса

Защитник « » Джон Кончар эффектно заблокировал попытку поставить сверху форварда « » во втором матче серии (103:93, 1-1).

Леброн Джеймс отдал передачу в трехсекундную зону Энтони Дэвису, который выходил на открытое кольцо, но сместился к кольцу и заблокировал данк.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

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