Джон Кончар заблокировал попытку постер-данка Энтони Дэвиса

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Джон Кончар Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Джон Кончар эффектно заблокировал попытку поставить сверху форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса во втором матче серии (103:93, 1-1).

Леброн Джеймс отдал передачу в трехсекундную зону Энтони Дэвису, который выходил на открытое кольцо, но Джон Кончар сместился к кольцу и заблокировал данк.

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5 комментариев

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Илья Петров
Дэвис все равно победителем из этой ситуации вышел. Плечо, локоть, кисть, пальцы ничего не травмировал.
+46
-1
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Boolkin
ТОП-10
+8
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+8
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pele_kan
половина комментов в ютубе в стиле "я удивлен почему АД ничего себе не сломал в этом эпизоде" 😂😂
Ну а Кончар красавец, тайминг реально потрясающий
+6
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+6
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Undrey
белая школа, поставил и покерфейс) хотя кажется с трудом удержался от эмоций)
+3
0
+3
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scorp19
Дэвис уже никакой. А это всего лишь второй матч ПО
0
0
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