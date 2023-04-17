Энтони Дэвис о защемлении нерва в матче с «Мемфисом»: «Рука полностью онемела. Сделал несколько упражнений, и все стало в порядке»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Джарен Джексон-младший Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис дал свои комментарии по поводу повреждения, полученного в концовке второй четверти матча с «Мемфисом» (128:112).

За 1:17 до конца половины во время борьбы за мяч на подборе Дэвис столкнулся с центровым «Гриззлис» Джареном Джексоном. После эпизода баскетболист схватился за локоть и прокричал в сторону скамейки команды, что «не может пошевелить рукой».

«Джарен Джексон как бы свалился мне на плечо. Я не видел повтора, поэтому не уверен, упал ли он или ударил по нему или что-то еще. Но у меня пережало нерв, рука полностью онемела. Даже пошевелить не мог. Потом сделал несколько упражнений, и все стало в порядке», – сказал Дэвис на послематчевой пресс-конференции.

Дэвис отметился 22 очками, 12 подборами и 7 блок-шотами. «Озерники» повели в серии – 1-0.

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15 комментариев

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Mr.BadGuy
У тебя онемела рука, а у нас всех на 15 минут онемело очко.
+84
-1
+83
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Xell
Ответ Mr.BadGuy
У тебя онемела рука, а у нас всех на 15 минут онемело очко.
У Леброна тоже))
+25
-4
+21
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egro92
Ответ Rick Sorkin
Все люди разные. На кого-то и тонну свали – ничего не станет
От человека?
+11
0
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mastadon
Как он это постоянно делает? Была хотя бы одна игра, когда Антон за что-нибудь не держался или не корчился от боли
+5
0
+5
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Rick Sorkin
Ответ mastadon
Как он это постоянно делает? Была хотя бы одна игра, когда Антон за что-нибудь не держался или не корчился от боли
Все люди разные. На кого-то и тонну свали – ничего не станет
+5
0
+5
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*MVP*
Ответ frenemy
Пол Пирс ровно также исполнил и теперь его клоуном все считают
Пирс же вроде в штаны навалил, это разве "рово так же"?
+4
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Abdulla
Прямо как просыпаешься, а у тебя рука висит, как плеть :)
+2
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SaintDOG
*картинка на которой Кобе Браянт выкрикивает послание Дуайту Ховарду.jpg*
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ecopromo
ключевой игрок лалок. Нет Дэвиса -сушите весла, С ним это контендер прямо сейчас
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Кот Егрис
Здоровья
+1
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ VolkXan
15 минут 😅. Не фига там перерыв был, 6 тайм аутов что ли. Он за минуту до конца пробежал как лось пол паркета с двумя на плечах и забил сверху.😏
ну ты матч не смотрел, понятно, но хоть новость бы прочёл, что за 1:17 до окончания половины)
а значит начало 3 четверти было через 20 минут примерно(но инсайды о том, что с Дэвисом всё ок, были в самом перерыве, и составили те самые 15 минут)
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frenemy
Ответ *MVP*
Пирс же вроде в штаны навалил, это разве "рово так же"?
Он сказал что это выдумки. Звезды понимают вес матчей и знают, что помимо индивидуальной работы, командных взаимодействий, нужно ещё судей грамотно обрабатывать. Ты падаешь - корчишься - изображаешь убитого - потом возвращаешься. У одного защемило нерв и он как ни в чем не бывало продолжил жестко играть через 15 минут. Пирсу целую коляску вывезли, чтоб помочь с корта уйти, а затем вышел и доиграл матч без проблем.
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