Энтони Дэвис о защемлении нерва в матче с «Мемфисом»: «Рука полностью онемела. Сделал несколько упражнений, и все стало в порядке»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис дал свои комментарии по поводу повреждения, полученного в концовке второй четверти матча с «Мемфисом» (128:112).
За 1:17 до конца половины во время борьбы за мяч на подборе Дэвис столкнулся с центровым «Гриззлис» Джареном Джексоном. После эпизода баскетболист схватился за локоть и прокричал в сторону скамейки команды, что «не может пошевелить рукой».
«Джарен Джексон как бы свалился мне на плечо. Я не видел повтора, поэтому не уверен, упал ли он или ударил по нему или что-то еще. Но у меня пережало нерв, рука полностью онемела. Даже пошевелить не мог. Потом сделал несколько упражнений, и все стало в порядке», – сказал Дэвис на послематчевой пресс-конференции.
Дэвис отметился 22 очками, 12 подборами и 7 блок-шотами. «Озерники» повели в серии – 1-0.
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а значит начало 3 четверти было через 20 минут примерно(но инсайды о том, что с Дэвисом всё ок, были в самом перерыве, и составили те самые 15 минут)