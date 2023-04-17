Энтони Дэвис о защемлении нерва в матче с «Мемфисом»: «Рука полностью онемела. Сделал несколько упражнений, и все стало в порядке»

Звездный форвард « » дал свои комментарии по поводу повреждения, полученного в концовке второй четверти матча с « » (128:112).

За 1:17 до конца половины во время борьбы за мяч на подборе Дэвис столкнулся с центровым «Гриззлис» Джареном Джексоном. После эпизода баскетболист схватился за локоть и прокричал в сторону скамейки команды, что «не может пошевелить рукой».

« как бы свалился мне на плечо. Я не видел повтора, поэтому не уверен, упал ли он или ударил по нему или что-то еще. Но у меня пережало нерв, рука полностью онемела. Даже пошевелить не мог. Потом сделал несколько упражнений, и все стало в порядке», – сказал Дэвис на послематчевой пресс-конференции.

Дэвис отметился 22 очками, 12 подборами и 7 блок-шотами. «Озерники» повели в серии – 1-0.

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