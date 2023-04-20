«Милуоки» повторил рекорд плей-офф НБА по количеству реализованных трехочковых в матче – 25

Теги Кливленд Леброн Джеймс Джей Ар Смит Майами Милуоки НБА Джо Инглс НБА плей-офф Пэт Коннотон Грэйсон Аллен Баскетбол

«Милуоки» повторил рекорд плей-офф НБА по количеству точных трехочковых в матче второго раунда с «Майами» (138:122, 1-1).

Команда реализовала 51% бросков из-за дуги (25/49). 18 из них пришлись на вторую и третью четверть (9, 9).

Наибольший вклад внесли разыгрывающий Пэт Коннотон (6 из 10), форвард Джо Инглс (4 из 5) и защитник Грэйсон Аллен (4 из 8).

Текущий рекорд плей-офф НБА по количеству точных 3-очковых принадлежит «Кливленду». Во втором матче с «Атлантой» в 2016 году «Кавс» попали 25 из 45 бросков из-за дуги. Леброн Джеймс (9) и Джей Ар Смит (8) стали самыми результативными баскетболистами встречи.

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3 комментария

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АРХАТ
"Предыдущий рекорд плей-офф НБА по количеству точных 3-очковых принадлежит «Кливленду»"
Звучит так будто Милуоки побил рекорд Кливленда, а он только повторил.
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KakoytoChel
То был славный матч Кливленда.
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Bartez1986
Коннотон, конечно, матч жизни выдал
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