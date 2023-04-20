«Милуоки» повторил рекорд плей-офф НБА по количеству реализованных трехочковых в матче – 25

« » повторил рекорд плей-офф НБА по количеству точных трехочковых в матче второго раунда с « » (138:122, 1-1).

Команда реализовала 51% бросков из-за дуги (25/49). 18 из них пришлись на вторую и третью четверть (9, 9).

Наибольший вклад внесли разыгрывающий (6 из 10), форвард Джо Инглс (4 из 5) и защитник Грэйсон Аллен (4 из 8).

Текущий рекорд плей-офф по количеству точных 3-очковых принадлежит « ». Во втором матче с «Атлантой» в 2016 году «Кавс» попали 25 из 45 бросков из-за дуги. Леброн Джеймс (9) и Джей Ар Смит (8) стали самыми результативными баскетболистами встречи.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым