Леброн Джеймс о Руи Хатимуре: «Помогаю людям раскрыть свой потенциал»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что взял на себя роль ментора и наставника для новичка команды Руи Хатимуры.
«Это часть моего влияния как лидера: способность найти то, что подстегивает каждого человека, чтобы попытаться раскрыть его потенциал. То же самое с Руи, вижу, кем он может стать.
Стараюсь всегда быть рядом, мотивировать и подбадривать, говоря, насколько он важен для нашей команды. И чтобы достичь цели, к которой идем, Руи должен быть огромной частью этого. Он много раз спрашивал меня: «Что мне нужно сделать, чтобы помочь команде победить?» Я дал ему конкретный ответ на этот вопрос.
Дело не в том, залетают броски или нет. Одно лишь присутствие, его рост, его атлетизм. Он привносит другую динамику. Помогает нам быть полноценной командой», – сказал Джеймс на послематчевой пресс-конференции.
Хатимура отметился 29 очками и 6 подборами, реализовав 11 из 14 бросков с игры. «Озерники» повели в серии – 1-0.
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Я это связываю больше с самоотдачей и желанием, рядом с Леброном валять дурака просто нельзя, неправильно поймут.