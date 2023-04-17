Леброн Джеймс о Руи Хатимуре: «Помогаю людям раскрыть свой потенциал»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Руи Хатимура Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что взял на себя роль ментора и наставника для новичка команды Руи Хатимуры.

«Это часть моего влияния как лидера: способность найти то, что подстегивает каждого человека, чтобы попытаться раскрыть его потенциал. То же самое с Руи, вижу, кем он может стать.

Стараюсь всегда быть рядом, мотивировать и подбадривать, говоря, насколько он важен для нашей команды. И чтобы достичь цели, к которой идем, Руи должен быть огромной частью этого. Он много раз спрашивал меня: «Что мне нужно сделать, чтобы помочь команде победить?» Я дал ему конкретный ответ на этот вопрос.

Дело не в том, залетают броски или нет. Одно лишь присутствие, его рост, его атлетизм. Он привносит другую динамику. Помогает нам быть полноценной командой», – сказал Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

Хатимура отметился 29 очками и 6 подборами, реализовав 11 из 14 бросков с игры. «Озерники» повели в серии – 1-0.

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18 комментариев

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Вадим Дзахоев
Повезло Рую попасть к Ле. А Джеймс красавчик. Может он и сдал, но для молодых работа с ним - это бесценный опыт. Ну и атмосфера в раздевалке озерников, видно, кайфовая. Когда людям нравится вместе работать, многого можно достичь. Лал го уин!
+34
-3
+31
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Первый шаг Кобе
Круто что Леброн выступает в роли ментора и делает других лучше не только на площадке, но и на тренировках.
+23
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+18
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anton sorokin
Интересно услышать историю как Леброн подбадривал Уэстбрука
+19
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+18
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Azat LA
Ответ Ilovethisgame77
Трепло))) один матч сыграл и всё, звезда.. ментор)))
Если Вы понимаете английский язык, послушайте послеигровое интервью Руи. Он там говорит о том, что ЛеБрон его "курирует" и даже отдельно персонально вдвоём они тренируются.
+17
-3
+14
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I'mNotChrisPaul
Ответ Вадим Дзахоев
Повезло Рую попасть к Ле. А Джеймс красавчик. Может он и сдал, но для молодых работа с ним - это бесценный опыт. Ну и атмосфера в раздевалке озерников, видно, кайфовая. Когда людям нравится вместе работать, многого можно достичь. Лал го уин!
по его чейсдаун блоками против Мемфиса я бы не сказал что он сдал)
+13
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hodor 12
Кто бы сомневался, что все его 29 очков в первой игре заслуга именно Леброна.... Скоро короной солнце затмит...
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Андрей 13
Так вот оно что оказывается... А когда у условного "Хачимура" не залетают броски, значит Джеймс "недомотивировал" его?
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Klna Jislime
реально уестбрук портил атмосферу в команде походу
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TurboMen
Как будто это что-то новое, на протяжении всей карьеры рядом с Леброном появляются и исчезают ролевики прыгающие выше головы.
Я это связываю больше с самоотдачей и желанием, рядом с Леброном валять дурака просто нельзя, неправильно поймут.
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VolkXan
Руи может теперь говорит, что не помнит кто такой Шак.
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Scouser
Ответ anton sorokin
Интересно услышать историю как Леброн подбадривал Уэстбрука
Клипперс - это твоё! (с)
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duberry
Ответ mibX
Уверен, что это вина Леброна, а именно его влияния как лидера: способности найти то, что подстегивает каждого человека, чтобы попытаться раскрыть его потенциал.
Возможно, Леброну проще с молодыми, они его слушают и в рот смотрят, а Вестбрук всё ещё считает себя МВП так что с ним сложнее
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anton sorokin
Ответ Scouser
Клипперс - это твоё! (с)
Лейкерс-это твое (с) -было до этого
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