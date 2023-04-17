Леброн Джеймс о Руи Хатимуре: «Помогаю людям раскрыть свой потенциал»

Звездный форвард « » рассказал, что взял на себя роль ментора и наставника для новичка команды .

«Это часть моего влияния как лидера: способность найти то, что подстегивает каждого человека, чтобы попытаться раскрыть его потенциал. То же самое с Руи, вижу, кем он может стать.

Стараюсь всегда быть рядом, мотивировать и подбадривать, говоря, насколько он важен для нашей команды. И чтобы достичь цели, к которой идем, Руи должен быть огромной частью этого. Он много раз спрашивал меня: «Что мне нужно сделать, чтобы помочь команде победить?» Я дал ему конкретный ответ на этот вопрос.

Дело не в том, залетают броски или нет. Одно лишь присутствие, его рост, его атлетизм. Он привносит другую динамику. Помогает нам быть полноценной командой», – сказал Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

Хатимура отметился 29 очками и 6 подборами, реализовав 11 из 14 бросков с игры. «Озерники» повели в серии – 1-0.

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