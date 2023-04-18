Большинство действующих игроков НБА считают Майкла Джордана величайшим игроком в истории. Леброн Джеймс – на 2-м месте
Согласно результатам опроса The Athletic, большинство действующих игроков НБА считают легендарного защитника «Чикаго» Майкла Джордана величайшим игроком в истории лиги.
В опросе приняли участие 103 игрока.
Джордан получил 58,3 процента голосов. Второе место занял звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс – 33 процента.
За легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта проголосовали 6,8 процента опрошенных игроков. Билл Расселл и Трэйси Макгрэйди получили по 1 проценту голосов.
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