Большинство действующих игроков НБА считают Майкла Джордана величайшим игроком в истории. Леброн Джеймс – на 2-м месте

Согласно результатам опроса The Athletic, большинство действующих игроков считают легендарного защитника «Чикаго» Майкла Джордана величайшим игроком в истории лиги.

В опросе приняли участие 103 игрока.

Джордан получил 58,3 процента голосов. Второе место занял звездный форвард «Лейкерс» – 33 процента.

За легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта проголосовали 6,8 процента опрошенных игроков. и получили по 1 проценту голосов.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта