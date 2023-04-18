Большинство действующих игроков НБА считают Майкла Джордана величайшим игроком в истории. Леброн Джеймс – на 2-м месте

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Трэйси Макгрэйди Кобе Брайант НБА Билл Расселл Баскетбол

Согласно результатам опроса The Athletic, большинство действующих игроков НБА считают легендарного защитника «Чикаго» Майкла Джордана величайшим игроком в истории лиги.

В опросе приняли участие 103 игрока.

Джордан получил 58,3 процента голосов. Второе место занял звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс – 33 процента.

За легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта проголосовали 6,8 процента опрошенных игроков. Билл Расселл и Трэйси Макгрэйди получили по 1 проценту голосов.

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5 комментариев

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Дмитрий
Эврибади ноуз зэт
+9
-6
+3
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Sonder
шесть друзей тейтума в фильме кобе величайший
+1
0
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Nocturnal
Ну пусть считают, их право
+1
-1
0
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