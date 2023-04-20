Дрю Холидэй и Брук Лопес набрали 40 очков в первой половине матча с «Майами»

Теги Майами Милуоки НБА Брук Лопес Дрю Холидэй НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй и центровой Брук Лопес в сумме отметились 40 очками в первой половине матча с «Майами» (138:122, 1-1).

Холидэй набрал 21 очко, реализовав 9 из 14 бросков с игры и 3 из 6 из-за дуги.

Лопес добавил 19 очков, совершив 9 точных попаданий из 13 попыток.

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3 комментария

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FS19
Ответ Skeleton64
Какой же Брук Лопес огромный. Он и в молодости не был малышкой, а теперь, в зрелости, это настоящий танк. Вот кто должен был Григора "Гору" Клигана играть в "Игре престолов" =)
Так все кто играл Клигана-старшего ,тоже отнюдь не малыши. Марк Стивенс -213, Иэн Уайт(он же играл великана) -216,Бьернссон-206.
+3
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+3
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Skeleton64
Ответ FS19
Так все кто играл Клигана-старшего ,тоже отнюдь не малыши. Марк Стивенс -213, Иэн Уайт(он же играл великана) -216,Бьернссон-206.
Согласен, просто почему-то именно от Брука на площадке такое ощущение. Подсознательно ожидаешь, что все баскетболисты здоровые парни, и когда даже на их фоне эдакий столб, как-то не по себе)
+1
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Skeleton64
Какой же Брук Лопес огромный. Он и в молодости не был малышкой, а теперь, в зрелости, это настоящий танк. Вот кто должен был Григора "Гору" Клигана играть в "Игре престолов" =)
0
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