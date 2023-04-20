Дрю Холидэй и Брук Лопес набрали 40 очков в первой половине матча с «Майами»

Звездный разыгрывающий « » и центровой в сумме отметились 40 очками в первой половине матча с « » (138:122, 1-1).

Холидэй набрал 21 очко, реализовав 9 из 14 бросков с игры и 3 из 6 из-за дуги.

Лопес добавил 19 очков, совершив 9 точных попаданий из 13 попыток.

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