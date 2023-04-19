Станислав Еремин о серии УНИКС – «Зенит»: «Ключевой будет третья игра»
Помощник президента УНИКСа, заслуженный тренер России Станислав Еремин оценил текущий расклад сил в полуфинальной паре Лиги ВТБ казанского клуба и «Зенита».
Во вторник УНИКС на своей площадке обыграл «Зенит» со счетом 68:59 (2-0).
«Может быть, матч по качеству игры был не самым лучшим, но он был зрелищным. Проявился характер наших игроков, потому что «Зенит» – это очень сильная команда, они много проигрывали и повели, но в УНИКСе нашлись такие баскетболисты, как Димитриевич и Хантер, которые своими действиями привели команду к победе.
Это очень важная победа, мы взяли две игры в Казани, но ключевой будет третья игра. Или борьба будет продолжаться, или преимущество нашей команды будет значительным», – сказал Еремин.
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