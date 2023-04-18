Хавьер Паскуаль: «Сегодня были ближе к победе, но в последней четверти перестали играть»

Теги УНИКС Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заявил, что его команда «перестала играть» в четвертой четверти 2-го матча полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа (59:68, 0-2).

«Счет в полуфинальной серии 0-2. Поздравляю УНИКС, они сохранили преимущество своей площадки.

Сегодня мы были ближе к победе, но в последней четверти перестали играть. Начали этот матч нервно и плохо действовали в нападении. Будем готовиться к домашней игре», – сказал Паскуаль.

«Зенит» проиграл заключительную четверть со счетом 13:23.

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