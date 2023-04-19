Расселл Уэстбрук: «Тайрон Лю всегда на шаг впереди»

Теги Тайрон Лю Клипперс Финикс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук после 2-го матча серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (109:123, 1-1) высоко оценил работу главного тренера своей команды Тайрона Лю.

«Он отлично понимает, что происходит. Он всегда на шаг впереди. Всегда находит возможность добиться успеха.

Я знаю, что у него всегда что-то происходит в голове. Мы много говорим о корректировках и о том, что мы видим, на протяжении всей игры. Это здорово», – сказал Уэстбрук.

Крис Пол ждал этого 10 лет – победил в матче, который судил Скотт Фостер! «Финикс» сравнял счет в серии против «Клипперс»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Corsa
Моррис и.Ковингтон травмированы? Почему не играют?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antony18
Лю всегда на шаг снизу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lopek
Ответ La Corsa
Моррис и.Ковингтон травмированы? Почему не играют?
потому что тайрон лю на шаг впереди
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Спирин
*Расселл Уэстбрук: «Тайрон Лю всегда на шаг вперди»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
может у Лю слишком много в голове и он путается поэтому часто? устает от того и засыпает, как сегодня уснул в конце второй четверти и проснулся только в середине третьей, когда троица Финикса уже поймала жар-птицу плотно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий