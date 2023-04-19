Расселл Уэстбрук: «Тайрон Лю всегда на шаг впереди»

Звездный разыгрывающий «Клипперс» после 2-го матча серии первого раунда плей-офф против « » (109:123, 1-1) высоко оценил работу главного тренера своей команды .

«Он отлично понимает, что происходит. Он всегда на шаг впереди. Всегда находит возможность добиться успеха.

Я знаю, что у него всегда что-то происходит в голове. Мы много говорим о корректировках и о том, что мы видим, на протяжении всей игры. Это здорово», – сказал Уэстбрук.

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