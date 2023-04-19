Расселл Уэстбрук пришел на 2-й матч в черном кожаном комбинезоне
Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук пришел на 2-й матч серии первого раунда плей-офф против «Финикса» в необычном черном кожаном комбинезоне.
«Санз» победили «Клипперс» на своей площадке и сравняли счет в серии (123:09, 1-1).
Уэстбрук отметился 28 очками (9 из 16 с игры), 5 подборами, 5 передачами и 2 блок-шотами.
Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории
Кстати, костюмчик только в тачке накинул, вряд ли бы в нём за руль сесть смог. Он же еле передвигается в нём.
Окей-окей, я знаю, что его может возить личный водитель.