Расселл Уэстбрук пришел на 2-й матч в черном кожаном комбинезоне

Теги Клипперс Финикс НБА видео Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук пришел на 2-й матч серии первого раунда плей-офф против «Финикса» в необычном черном кожаном комбинезоне.

«Санз» победили «Клипперс» на своей площадке и сравняли счет в серии (123:09, 1-1).

Уэстбрук отметился 28 очками (9 из 16 с игры), 5 подборами, 5 передачами и 2 блок-шотами.

Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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9 комментариев

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nbawade
Супер Марио
+11
0
+11
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Abdulla
Чёрный властелин? :-0
Кстати, костюмчик только в тачке накинул, вряд ли бы в нём за руль сесть смог. Он же еле передвигается в нём.
Окей-окей, я знаю, что его может возить личный водитель.
+2
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Xell
Ну правильно, готовится к работе прорабом с кирпичами)))
+7
-6
+1
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ЮАГ
Ответ nbawade
Супер Марио
Решил примазаться к самому кассовому (по сборам за первую неделю проката) мультфильму всех времён.)
+1
0
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leon01
чего пришёл? зачем пришёл? у них там пробок нет видимо(
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Starkom
Он его сам шил что-ли? Или снял с кого-то?
0
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