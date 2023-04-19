Расселл Уэстбрук пришел на 2-й матч в черном кожаном комбинезоне

Звездный разыгрывающий «Клипперс» пришел на 2-й матч серии первого раунда плей-офф против « » в необычном черном кожаном комбинезоне.

«Санз» победили « » на своей площадке и сравняли счет в серии (123:09, 1-1).

Уэстбрук отметился 28 очками (9 из 16 с игры), 5 подборами, 5 передачами и 2 блок-шотами.

Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории