Кевин Дюрэнт: «Джоэл Эмбиид должен стать MVP. Он доминирует уже два года»

По мнению форварда « » , награда MVP сезона-2022/23 должна достаться центровому «Филадельфии» .

«Джоэл Эмбиид. В прошлом году я тоже был за него. Он доминирует. Его просто не остановить.

Это не сочувствие из-за того, что он никогда не получал награду MVP. Он уже два года играет на невероятном доминирующем уровне. Что еще ему нужно сделать, чтобы стать MVP? К тому же они выигрывают матчи», – сказал Дюрэнт.

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