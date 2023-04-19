Кевин Дюрэнт: «Джоэл Эмбиид должен стать MVP. Он доминирует уже два года»

Теги Филадельфия Финикс НБА Кевин Дюрэнт Джоэл Эмбиид Баскетбол

По мнению форварда «Финикса» Кевина Дюрэнта, награда MVP сезона-2022/23 должна достаться центровому «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду.

«Джоэл Эмбиид. В прошлом году я тоже был за него. Он доминирует. Его просто не остановить.

Это не сочувствие из-за того, что он никогда не получал награду MVP. Он уже два года играет на невероятном доминирующем уровне. Что еще ему нужно сделать, чтобы стать MVP? К тому же они выигрывают матчи», – сказал Дюрэнт.

Гонка за MVP в НБА. На финиш никто не пришел первым

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21 комментарий

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Крамбопулос Майкл
Доминирует по нытью 2 года. Вот Шак и Олажувон доминировали.
+51
-10
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кандид
Ну не знаю, постер-данк от Кэма Джонсона (кстати, кто это?) помню, "доминирующего два года" Эмбиида не помню.
+19
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FS19
Ответ Epicman
Ну да, а Йокич без выигрышей, в соло практически, затащил Денвер на первое место.
Ну вот что за бред? На мой взгляд именно Йокич MVP,но не надо рассказывать байки о его стрёмной команде. команда очень даже приличная.
+12
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scorp19
Смотря что для него "доминирует"
Йокич, Яннис и Эмбид каждый каждый по своему хороши последние сезоны. Совершенно нет такого что кто-то на голову сильнее другого. Наверное поэтому слово доминирует не совсем уместно.
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Tim Timson
откуда за Йокича столько нытиков на финише сезона? разве Эмбиид не заслужил награду в сезоне?)
+12
-8
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Drinkinss
эмбид заслужил, 3 подряд для чокича это перебор. эмбид - мвп
+11
-8
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Mark
Что за бред? У дюрэнта уже кукуха поехала?
+16
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Бускетс это позиция
Ответ Stanislav Alekhin
Видимо он доминирует лично над Дюрэнтом уже два года. И не на площадке.
Главный конкурент Дюранта в твиттер-пространстве
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Sergio19882007
Ответ 1mplayer
в этом сезоне, в прошлом там почти никого не было из звезд, кроме Йокича
Так в прошлом году они заняли 6 место на Западе,а не практически вывел на первое место)
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VolkXan
Ответ NikolayOss
Эмбиид уже несколько лет не доминирует в играх с Денвером, потому что не приходит на них.
Ты видел предпоследнюю игру? Он съел Йокича. Но разумеется на голову ни Яниса, ни Йокича не лучше.
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1mplayer
Ответ Sergio19882007
Так в прошлом году они заняли 6 место на Западе,а не практически вывел на первое место)
согласен
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1mplayer
Ответ FS19
Ну вот что за бред? На мой взгляд именно Йокич MVP,но не надо рассказывать байки о его стрёмной команде. команда очень даже приличная.
в этом сезоне, в прошлом там почти никого не было из звезд, кроме Йокича
+1
-1
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Mark
Ответ заблокированному пользователю
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Не, у него минусы в основном.
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Ответ Mark
Ты похоже не заметил, но плюсиков больше у меня. Мнение народа за мной!
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VolkXan
Ответ Mark
Что за бред? У дюрэнта уже кукуха поехала?
Скорее у тебя. Карри тоже Эмбида. Тебе то виднее, ты же в НБА играешь или какой-то сильный аналитик.
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Mark
Ответ заблокированному пользователю
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Ты похоже не заметил, но плюсиков больше у меня. Мнение народа за мной!
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Ответ Mark
Что за бред? У дюрэнта уже кукуха поехала?
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Mark
Ответ Misha_Sapunov
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Ок
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Misha_Sapunov
Ответ Mark
Что за бред? У дюрэнта уже кукуха поехала?
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VolkXan
Естественно.
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Epicman
Ну да, а Йокич без выигрышей, в соло практически, затащил Денвер на первое место.
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