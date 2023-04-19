Кевин Дюрэнт: «Джоэл Эмбиид должен стать MVP. Он доминирует уже два года»
По мнению форварда «Финикса» Кевина Дюрэнта, награда MVP сезона-2022/23 должна достаться центровому «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду.
«Джоэл Эмбиид. В прошлом году я тоже был за него. Он доминирует. Его просто не остановить.
Это не сочувствие из-за того, что он никогда не получал награду MVP. Он уже два года играет на невероятном доминирующем уровне. Что еще ему нужно сделать, чтобы стать MVP? К тому же они выигрывают матчи», – сказал Дюрэнт.
Йокич, Яннис и Эмбид каждый каждый по своему хороши последние сезоны. Совершенно нет такого что кто-то на голову сильнее другого. Наверное поэтому слово доминирует не совсем уместно.