Андрей Ватутин о недопуске сборной России к Олимпиаде-2024: «Ожидаемое решение, никаких сюрпризов»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что решение исполкома ФИБА не допускать сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024 было ожидаемым.

«А что тут комментировать? Это ожидаемое решение, никаких сюрпризов. Мне и сказать нечего», – сказал Ватутин.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе