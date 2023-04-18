Андрей Ватутин о недопуске сборной России к Олимпиаде-2024: «Ожидаемое решение, никаких сюрпризов»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин сборная России ФИБА Париж-2024 Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что решение исполкома ФИБА не допускать сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024 было ожидаемым.

«А что тут комментировать? Это ожидаемое решение, никаких сюрпризов. Мне и сказать нечего», – сказал Ватутин.

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3 комментария

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Сергей Орлов
Конечно, нечего. Как всегда. Голова-то пустая.
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