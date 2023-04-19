Сергей Елевич о недопуске России к отбору на Олимпиаду: «Нет трагедии. Все пойдет только на пользу»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич заявил, что решение ФИБА о недопуске сборной России к участию в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года не является трагичным для российского баскетбола, и нужно извлечь из этого пользу.

«Я был уверен, что нас не допустят. Поймите, на нас ополчилась вся Европа, Америка, Англия, так что в этом решении нет ничего удивительного.

У нас недавно был тренерский совет, и мы начали планировать те игры, которые будут без ФИБА. Планируются турниры в Китае, Иране, так что, думаю, каких-то особых проблем у нас не будет и все пойдет только на пользу. В этом нет трагедии.

Конечно, я бы не сказал, что полноценный переход в Азиатскую конфедерацию – это хорошо, но нам необходимо строить свою структуру. Уже вижу очень много перспективной молодежи, а если бы мы играли в Европе, они бы просто никогда не заиграли.

Нам необходимо строить хорошие залы, базы, то, что сделал сейчас Краснодар. Если каждый клуб будет иметь подобную базу, то это будет тот прогресс, который нам необходим. Европа и мир прогнозировали, что мы пропадем, а мы не пропадем. Поверьте!» – сказал Елевич.

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