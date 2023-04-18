Станислав Еремин о недопуске сборной России к Олимпиаде-2024: «У вас были какие‑то сомнения?»

Теги Станислав Еремин сборная России ФИБА Париж-2024 Баскетбол

Заслуженный тренер России Станислав Еремин признался, что решение исполкома ФИБА о недопуске сборной России к предквалификационному турниру Одимпиады‑2024 не стало для него неожиданным.

«У вас были какие‑то сомнения по этому поводу? Я говорил уже, что это надолго, что не надо рассчитывать на какие‑то поблажки оттуда или послабления.

Надо быть готовыми быть в этой изоляции достаточно долгое время. И сейчас надо искать пути, как выстоять, чтобы баскетбол наш развивался, — сказал Еремин.

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4 комментария

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jonnysilverhand01
В нормальное время баскетбол медленно и плавно умирал, а в такое время говорить о его развитие - это лицемерие высшей степени
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Andreir888
Да не, не было сомнений! Надежды были...
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