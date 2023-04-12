Томас Уолкап остался в «Олимпиакосе» до 2027 года

« » продлил контракт с атакующим защитником Томасом Уолкапом (30 лет, 193 см) на 4 года. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Американец присоединился к «Олимпиакосу» в 2021 году и в первом же сезоне помог команде пройти в «Финал четырех» Евролиги. В нынешнем сезоне Уолкап набирает 8,2 очка, 2,8 подбора, 5,8 передачи и 1,9 перехвата в среднем за матч.

«Олимпиакос» занимает первое место в таблице Евролиги с 23 победами и 10 поражениями.

Уолкап был признан MVP 32-го тура .

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама