«Олимпиакос» выведет из обращения номер Спанулиса в сентябре

« » объявил, что 17 сентября 2023 года клуб выведет из обращения 7-й номер легенды организации Василиса Спанулиса.

Майка Спанулиса станет первой, которая будет висеть под сводами Friendship Stadium.

Совладелец «Олимпиакоса» Панагиотис Ангелопулос говорил, что празднование планировалось провести раньше, но большая церемония была отложена из-за пандемии COVID-19 и плотного графика в связи Евробаскетом-2022.

40-летний Спанулис выступал за «красных» с 2010 по 2021 год, завоевав два титула чемпиона Евролиги (2011/12 и 2012/13; оба – MVP Финала), MVP Евролиги (2013) и три трофея чемпионата Греции (2012, 2015, 2016).

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