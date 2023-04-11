Шакил Маккиссик остался в «Олимпиакосе» еще на два года

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Шакил Маккиссик Баскетбол

Форвард «Олимпиакоса» Шакил Маккиссик (32 года, 196 см) продлил контракт с греческим клубом на два года. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Маккиссик пришел в «Олимпиакос» в феврале 2020 года. 32-летний американец недавно признавался, что хочет завершить карьеру в форме греческого клуба.

В нынешнем сезоне Евролиги Маккиссик набирает 8,7 очка, 1,2 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

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