Хавьер Паскуаль: «В первом матче с УНИКСом мы играли ужасно, но счет в серии всего 0-1»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от второго матча серии 1/2 финала плей-офф с УНИКСом (0-1).
«В прошлом матче мы играли ужасно, и единственная хорошая новость сейчас – это всего лишь 0-1.
На что обратить внимание при подготовке к следующему матчу? Да вообще на все. Мы не были хороши ни в защите, ни в нападении, поэтому нужно поработать вообще над всеми аспектами игры. Этим мы и занимаемся», – сказал Паскуаль.
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