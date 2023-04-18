Хавьер Паскуаль: «В первом матче с УНИКСом мы играли ужасно, но счет в серии всего 0-1»

Теги УНИКС Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от второго матча серии 1/2 финала плей-офф с УНИКСом (0-1).

«В прошлом матче мы играли ужасно, и единственная хорошая новость сейчас – это всего лишь 0-1.

На что обратить внимание при подготовке к следующему матчу? Да вообще на все. Мы не были хороши ни в защите, ни в нападении, поэтому нужно поработать вообще над всеми аспектами игры. Этим мы и занимаемся», – сказал Паскуаль.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

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