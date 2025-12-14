  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Марк Стейн: «Бакс» не обменяют Янниса, пока он сам не скажет, что хочет уйти. Но пока этого не было»
1

Марк Стейн: «Бакс» не обменяют Янниса, пока он сам не скажет, что хочет уйти. Но пока этого не было»

Инсайдер назвал ключевое условие обмена Адетокумбо.

Инсайдер НБА Марк Стейн рассказал о ситуации с возможным обменом суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

«Клубы лиги интересуются, звонят в «Милуоки». И получают отказ. «Бакс» не обменяют Янниса, пока он не придет в офис со словами «Я хочу уйти». Но пока этого не было.

И пока такого не случится, «Милуоки» не станет его менять, они этого не хотят. Сам Яннис пока тоже ничего не говорил», – утверждает журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoМилуоки
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
Марк Стейн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Где окажется Яннис Адетокумбо? Подбираем варианты обмена
12 декабря, 18:50
Менеджер НБА об обмене Янниса Адетокумбо: «Команде плей-ин или 6-го номера посева не стоит этого делать»
12 декабря, 16:28
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
12 декабря, 12:01
Главные новости
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
21 минуту назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
сегодня, 12:51
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей после победы над «Финиксом»: «По-видимому, в НБА теперь разрешено хватать игрока за майку, когда он идет под кольцо»
сегодня, 10:17
Ожидается, что «Голден Стэйт» конвертирует контракт Пэта Спенсера в стандартный
сегодня, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
40 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14