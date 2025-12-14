Марк Стейн: «Бакс» не обменяют Янниса, пока он сам не скажет, что хочет уйти. Но пока этого не было»

Инсайдер назвал ключевое условие обмена Адетокумбо.

Инсайдер НБА Марк Стейн рассказал о ситуации с возможным обменом суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

«Клубы лиги интересуются, звонят в «Милуоки». И получают отказ. «Бакс» не обменяют Янниса, пока он не придет в офис со словами «Я хочу уйти». Но пока этого не было.

И пока такого не случится, «Милуоки» не станет его менять, они этого не хотят. Сам Яннис пока тоже ничего не говорил», – утверждает журналист.