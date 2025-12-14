Дирк Новицки – Джейлену Брансону: «Когда ты уехал в «Нью-Йорк», я не был уверен, что это сработает. У тебя по 30 очков за игру – я такого никак не ожидал»

Новицки отдал должное Брансону, своему бывшему партнеру по команде.

В полуфинале Кубка НБА против «Мэджик», который «Никс» выиграли со счетом 132:120, лидер «Нью-Йорка » Джейлен Брансон набрал 40 очков. После игры он дал интервью для студии Amazon Prime, где присутствовали легенда «Далласа » и бывший партнер Брансона по команде Дирк Новицки , а также Блэйк Гриффин , Стив Нэш , Юдонис Хаслем и ведущая Тейлор Рукс.

«Когда ты уехал в Нью-Йорк, я не был уверен, что это сработает», – сказал Новицки с долей иронии.

«На самом деле, это была самая большая ошибка в его жизни», – пошутил Гриффин, в то время как Нэш назвал Новицки «хейтером».

«Я безумно тобой горжусь и очень за тебя рад. Я видел, как усердно ты работаешь, как много для тебя это значит, сколько времени ты вкладываешь, когда никто не видит.

Ты очень долго готовил себя к этому моменту, и я так счастлив, что ты ведешь этот клуб. У тебя по 30 очков за игру – я такого никак не ожидал. Я очень за тебя рад, продолжай в том же духе», – завершил Новицки.

В текущем сезоне Джейлен Брансон в среднем за игру набирает 28,8 очка, 3,1 подбора и 6,4 передачи при проценте попаданий с игры 48% и 37,6% с трехочковой дистанции.

Новицки и Брансон были партнерами по команде недолго: «Мэверикс» выбрали Брансона на драфте в 2018 году, а немецкая легенда завершила карьеру сезоном позже.