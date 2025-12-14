  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дирк Новицки – Джейлену Брансону: «Когда ты уехал в «Нью-Йорк», я не был уверен, что это сработает. У тебя по 30 очков за игру – я такого никак не ожидал»
0

Дирк Новицки – Джейлену Брансону: «Когда ты уехал в «Нью-Йорк», я не был уверен, что это сработает. У тебя по 30 очков за игру – я такого никак не ожидал»

Новицки отдал должное Брансону, своему бывшему партнеру по команде.

В полуфинале Кубка НБА против «Мэджик», который «Никс» выиграли со счетом 132:120, лидер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 40 очков. После игры он дал интервью для студии Amazon Prime, где присутствовали легенда «Далласа» и бывший партнер Брансона по команде Дирк Новицки, а также Блэйк Гриффин, Стив Нэш, Юдонис Хаслем и ведущая Тейлор Рукс.

«Когда ты уехал в Нью-Йорк, я не был уверен, что это сработает», – сказал Новицки с долей иронии.

«На самом деле, это была самая большая ошибка в его жизни», – пошутил Гриффин, в то время как Нэш назвал Новицки «хейтером».

«Я безумно тобой горжусь и очень за тебя рад. Я видел, как усердно ты работаешь, как много для тебя это значит, сколько времени ты вкладываешь, когда никто не видит.

Ты очень долго готовил себя к этому моменту, и я так счастлив, что ты ведешь этот клуб. У тебя по 30 очков за игру – я такого никак не ожидал. Я очень за тебя рад, продолжай в том же духе», – завершил Новицки.

В текущем сезоне Джейлен Брансон в среднем за игру набирает 28,8 очка, 3,1 подбора и 6,4 передачи при проценте попаданий с игры 48% и 37,6% с трехочковой дистанции.

Новицки и Брансон были партнерами по команде недолго: «Мэверикс» выбрали Брансона на драфте в 2018 году, а немецкая легенда завершила карьеру сезоном позже.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
logoДирк Новицки
logoНью-Йорк
logoДаллас
logoБлэйк Гриффин
logoНБА
logoДжейлен Брансон
logoСтив Нэш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Кьюбан о финале-2006: «Нас обыграл Дуэйн Уэйд? Нет, это был судья Беннетт Сальваторе»
28 ноября, 07:09
Дирк Новицки о Николе Йокиче: «При том, что у него нет выдающегося атлетизма, приходится признать: возможно, он лучший игрок мира»
17 ноября, 14:25
Дирк Новицки об увольнении Харрисона: «Это должно было случиться еще летом»
15 ноября, 06:03
Главные новости
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
8 минут назад
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
24 минуты назад
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
51 минуту назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
сегодня, 12:51
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14