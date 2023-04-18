Дрэймонд Грин, скорее всего, избежит дисквалификации за инцидент с Домантасом Сабонисом

Теги дисквалификации Голден Стэйт Сакраменто НБА штрафы НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, скорее всего, не будет дисквалифицирован за инцидент с центровым «Сакраменто» Домантасом Сабонисом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ожидается, что лига оштрафует Грина, но он сможет принять участие в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» (0-2).

Инцидент случился в заключительной четверти второго матча серии. Грин наступил одной ногой на лежавшего Сабониса, за что получил неспортивный фол 2-й степени и был удален. Сабонис получил технический за то, что схватил Грина за ногу.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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65 комментариев

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petia.subbotin
Ответ ruprekht
В прошлом году Брукс за более грязный прием, приведший к реальной травме и вылету на месяц, и без провокации со стороны соперника получил всего 1 матч дисквала. Тут же кроме личности самого Грина и гнева хейтеров ничего особого не случилось.
Да реально, ничего не случилось. В каждом же матче специально наступают ногами на игроков
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sanya_xl
Надо бы дисквалу дать на матч, у Грина неадекватное поведение дикаря, плюс он не признал вину и не извинился.
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Денис Гончаров
Ответ ruprekht
В прошлом году Брукс за более грязный прием, приведший к реальной травме и вылету на месяц, и без провокации со стороны соперника получил всего 1 матч дисквала. Тут же кроме личности самого Грина и гнева хейтеров ничего особого не случилось.
Грин не первый раз пытается травмировать игрока соперника (надеюсь нет сомнений, что тем как он наступал он именно этого добивался?) и пока лига ограничивается штрафами, он будет продолжать это делать. Хорошо, что сабонис без травмы, но лига бы лучше с такими вещами боролась, а не с тем, что на кольцах висят.
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Рахон Р.
Ответ Misha_Sapunov
и если бы более внимательно смотрели игры в нба и изучили движения игроков, то поняли бы, что удары в пах это следствие банального флопа, а не цель всадить кому-то зачем-то туда и удалиться. грин конечно псих, но не идиот же совсем, чтобы намеренно кому-то лупить в пах в игровом моменте без причины.
Еее, естественное движение ноги Дреймонда Грина, как давно я этого не слышал
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quaterbackathome
Ответ stereodamage!
Местным не понравится, но в целом-то логично. И сабо не поломался, и лига в выигрыше.
Нужно поломаться получается?
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evgen98
Это вызывает возмущение, мягко говоря. Удивляет столь мягкая реакция. НБА очень рискует не пресекая подобные эпизоды на корню. Они хотят побоища? - они его могут получить вполне. В следующий раз игроки Кингс могут не остаться в долгу. Например, тренер Кингс может вытащить кого-то из запасных и начать охоту конкретно за Грином. Прям, как в хоккее раньше тафгаи действовали. Все равно наказание будет мягким, зато этот упырь получит по заслугам.
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duberry
Ответ A. V.
За какую вину? Суд был?
Было б круто, если б у тебя на голове попрыгал Грин, тут и суд не нужен был бы, это ж просто исключение низкоинтеллектуального звена из пищевой цепочки
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Средний палец Кирана Тирни
Лиге нужно, чтобы звезда точно поломалась от выходок Грина? Они этого ждут?
А вообще, пусть ему условный Брукс или Беверли втащит, своей вседозволенностью и длинным языком он давно этого заслужил.
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diego22
Уже новость пришла, отстранили Грина. Может не расчитывать на новый контракт с ГСВ, потому что последние надежды этого сезона он своей ногой же и растоптал.
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lavandil
Ответ Misha_Sapunov
если бы сабонис не схватил его, наступил ли бы грин, как думаешь? это тебе подумать, специально или нет.
кто знает - ищи подборку Draymond Green kicking people in the nuts Compilation, можно тоже задаться вопросом, провоцировали ли его бить игроков по яйцам или ему просто захотелось
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Алексей Виноградов
Ответ jonnysilverhand01
А что там было ? В армии так по духам бегают и все живы, здоровы
да что-то не похоже, что ты здоров. ;-)
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Gulom Azizkhujaev
Так как одна сторона инцидента белый, то чёрный сразу получает статус ущемленного.
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skreamer
Кто бы сомневался.
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Лиллард унижатель!
Ответ Tim Timson
посмотрим как в Чейзе Сабонис под давлением теперь сыграет и весь Менто. по сути для ГСВ то ничего не изменилось)
В Чейзе 3 игры всего, а выиграть надо 4.
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Nikolay
А то что перед трибуной себя за яйца дёргал будут штрафовать? А то кого-то всего-то за танец Кассэла штрафовали
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Алексей Виноградов
Ответ Gulom Azizkhujaev
Так как одна сторона инцидента белый, то чёрный сразу получает статус ущемленного.
мало того, что белый, так ещё и мажор, сын миллионера. ещё и на работу тот его по блату пристроил, как принято у них.
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Мурзин Ринат
Ответ duberry
Лига как обычно, ну Сак не такие медийные, пока не в их пользу решения, ожидаемо
Представляю если бы на Карри наступили , то из лиги выгнали бы
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Xell
Но ГС не избежит вылета.
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evgen98
Ответ Night BlackWolf
Тогда надо и Сабониса убирать. Иначе все только и будут флопить, симулировать и делать грязь. То Карри мог вырубить, потом симуляция и отлет от легкого касания Грина, потом видите ли случайно хватает за ногу Грина. Тогда надо грязь за грязь.
Человеку потопталась по грудине здоровая туша. Я бы посмотрел на вас, как бы вы себя чувствовали. Ладно еще был бы пресс, в напряженном состоянии нормальный тренированный спортсмен ничего не почувствует, но на грудь наступить, да еще и оттолкнуться... Как бы Сабонис не флопил, хотя я за ним такого не припомню, откровенную подлость, которая могла привести к серьезной травме прощать нельзя.
+4
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duberry
Лига как обычно, ну Сак не такие медийные, пока не в их пользу решения, ожидаемо
+4
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udod
конечно, лиге нафиг не надо что бы их золотая курица ГСВ так быстро на грани вылета стояла
и хорошо, пусть в равных составах играют
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zippa
Лига сама воспитала Грина в атмосфере вседозволенности, избаловала эпохой чудо-ГСВ, когда ему всё сходило с рук. Удары Адамса в пах - это дисквалификация на 20 игр без сохренения ЗП и досвидос тот возврат с 1-3.
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FalcaoNePoedet
да эту мерзость не дисквалили даже когда он специально пальцем в глаз Леброна тыкнул, лига всегда тянет ГСВ
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milletmvp
Ответ Misha_Sapunov
про флоп и разножку слышал?
Тебя не смущает, что Грин в таких ситуациях оказывается каждый год и каждый год его пытаются оправдать? Больше ни у кого таких проблем нет.
Грин так делает каждый плей-офф.
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milletmvp
Ответ Misha_Sapunov
я разве отрицаю, что он неудержанный или агрессивный? это несомненно. но говорить, что он специально бьет по шарам и наступает на грудь в игровых моментах - это бред. там даже подумать времени нету, чтобы такое замыслить. хотел бы ударить- сделал бы в любом обычном эризоде. какая разница то?
Я помню как он впервые по шарам заехал. Максимально отвратительно выглядело, но я поверил в "естественное движение ноги".
Спустя столько лет рассказывать истории про не успел подумать? Он просто урод и все.
Столько игроков в лиге, но регулярно топчет, пинает и подставляет ноги не больше десятки человек. Если не умеет управлять своим телом — то пусть сидит в штабе комбинации рисует.
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