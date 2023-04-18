Дрэймонд Грин, скорее всего, избежит дисквалификации за инцидент с Домантасом Сабонисом
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, скорее всего, не будет дисквалифицирован за инцидент с центровым «Сакраменто» Домантасом Сабонисом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Ожидается, что лига оштрафует Грина, но он сможет принять участие в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» (0-2).
Инцидент случился в заключительной четверти второго матча серии. Грин наступил одной ногой на лежавшего Сабониса, за что получил неспортивный фол 2-й степени и был удален. Сабонис получил технический за то, что схватил Грина за ногу.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
А вообще, пусть ему условный Брукс или Беверли втащит, своей вседозволенностью и длинным языком он давно этого заслужил.
и хорошо, пусть в равных составах играют
Грин так делает каждый плей-офф.
Спустя столько лет рассказывать истории про не успел подумать? Он просто урод и все.
Столько игроков в лиге, но регулярно топчет, пинает и подставляет ноги не больше десятки человек. Если не умеет управлять своим телом — то пусть сидит в штабе комбинации рисует.