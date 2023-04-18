Дрэймонд Грин, скорее всего, избежит дисквалификации за инцидент с Домантасом Сабонисом

Форвард « » Дрэймонд Грин, скорее всего, не будет дисквалифицирован за инцидент с центровым « » , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ожидается, что лига оштрафует Грина, но он сможет принять участие в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» (0-2).

Инцидент случился в заключительной четверти второго матча серии. Грин наступил одной ногой на лежавшего Сабониса, за что получил неспортивный фол 2-й степени и был удален. Сабонис получил технический за то, что схватил Грина за ногу.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл