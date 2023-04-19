У Домантаса Сабониса ушиб грудины. Его участие в 3-м матче с «Уорриорз» под вопросом
У форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса диагностирован ушиб грудины.
На данный момент участие Сабониса в третьем матче серии первого раунда с «Голден Стэйт» (2-0) 20 апреля находится под вопросом.
Во время второго матча серии форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин наступил одной ногой Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.
Сабонис продолжил игру, набрав 24 очка, 9 подборов и 4 передачи.
НБА дисквалифицировала Грина на один матч.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Тролить так до конца.
еще чарания писал , что грина вряд ли отстранят.
да вряд ли сабонис не сыграет , преувеличивают)
не волнуйся , его излечат )))
он смог доиграть прошлый матч ))но ты думаешь что он не сыграет 3 дня спустя??
Лол..
https://twitter.com/KiloBeatsOG/status/1648191570473091072?s=20
пусть у тренерского штаба голова болит за это ))я просто зритель ....