У форварда « » диагностирован ушиб грудины.

На данный момент участие Сабониса в третьем матче серии первого раунда с « » (2-0) 20 апреля находится под вопросом.

Во время второго матча серии форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин наступил одной ногой Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

Сабонис продолжил игру, набрав 24 очка, 9 подборов и 4 передачи.

НБА дисквалифицировала Грина на один матч.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл