У Домантаса Сабониса ушиб грудины. Его участие в 3-м матче с «Уорриорз» под вопросом

Теги травмы Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

У форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса диагностирован ушиб грудины.

На данный момент участие Сабониса в третьем матче серии первого раунда с «Голден Стэйт» (2-0) 20 апреля находится под вопросом.

Во время второго матча серии форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин наступил одной ногой Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

Сабонис продолжил игру, набрав 24 очка, 9 подборов и 4 передачи. 

НБА дисквалифицировала Грина на один матч.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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33 комментария

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nbawade
Жду аналогичного опуса из штаба ГСВ, типа у Грина диагностировали растяжение голеностопа, его участие в 3-игре под вопросом"
Тролить так до конца.
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+60
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ZhunusOFF
Если совместить все то, что причинял Грин в одного баскетболиста, то получится игрок с пробитой грудиной, челюстью, яйцами, а также покрасневшим глазом.
+47
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+47
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Джонни-массажист
Скорее всего так и есть.Во время игры Сабонис был разогрет и травма не сильно чувствуется. У меня так игрок коленом в бедро въехал ( думаю,у любого было), ну я отыграл, а на следующий день еле ходил...Помню ужасно трагичную историю с Сергеем Перхуном, он получил на первый взгляд не самое страшное сотрясение мозга, но потом все стало хуже и вратарь ЦСКА скончался. Так что я ,как врач знаю,что это не шутки....
+28
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+24
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ShowTime.
скорее всего грина из-за этого и отстранили на 1 игру. лига узнала, что у литовца повреждение и вынесла решение.
еще чарания писал , что грина вряд ли отстранят.
да вряд ли сабонис не сыграет , преувеличивают)
+11
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+9
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lavandil
Ответ Super Objectively
Та будет он играть )) Всем же понятно что Короли в офис лиги отправляли медицинские отчеты ,в которых все так плохо ...с одной целью - дисквалификация Грина!)) не волнуйся , его излечат ))) он смог доиграть прошлый матч ))но ты думаешь что он не сыграет 3 дня спустя?? Лол..
ну так-то не раз слышал про истории, когда игроки доигрывают игру, а потом узнают что перелом( не именно в баскетболе), на адреналине гораздо меньше беспокоит травма, но посмотрим
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Стас Соболев
Ответ Tim Timson
ему уже матч бана дали. конечно будет информация, что он итак не вышел бы)
Похоже, в сарказм у вас пока не очень 🙃
+13
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+7
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Super Objectively
Ответ Rodbert
Потеря Сабониса намного сильнее скажется на Кингз чем Грина. С другой стороны есть преимущество и лучше поберечь игрока, чем сломать окончательно. Тем более что с ним никто особо не церемонится. Надо пролечить, а потом в доспехах с маской выпускать.
Та будет он играть )) Всем же понятно что Короли в офис лиги отправляли медицинские отчеты ,в которых все так плохо ...с одной целью - дисквалификация Грина!))
не волнуйся , его излечат )))

он смог доиграть прошлый матч ))но ты думаешь что он не сыграет 3 дня спустя??
Лол..
+10
-3
+7
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zippa
Сабонис выйдет даже на костылях. Видно, что атмосфера ПО и важных матчей ему очень по душе. Вперёд, Кинз, отправляй династию на пенсию.
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scorp19
Чисто вброс чтобы лига не колебалась в решении дать дисквалифай Грину. А Сабонис дальше будет играть.
+9
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Сергей Пузанков
Ответ Tim Timson
ему уже матч бана дали. конечно будет информация, что он итак не вышел бы)
Если он из-за травмы не сможет сыграть, то бан могут перенести и на следующую игру)
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Tim Timson
Ответ nbawade
Жду аналогичного опуса из штаба ГСВ, типа у Грина диагностировали растяжение голеностопа, его участие в 3-игре под вопросом" Тролить так до конца.
ему уже матч бана дали. конечно будет информация, что он итак не вышел бы)
+6
-2
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Cash_flow
Ответ ɔculpa
А глаз у кого покраснел?)
Харден в убойной серии 2019-го
+4
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andrushapumba
в сеть попал рентген Сабониса

https://twitter.com/KiloBeatsOG/status/1648191570473091072?s=20
+4
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Super Objectively
Ответ Rodbert
Он после эпизода два штрафных не смог затолкать. На адреналине доиграл. Вряд ли симулирует. Если там ушиб, то с таким бешеным темпом, лучше ему со скамьи выйти, или вообще матч пропустить, потому как усугубление вышибет его на весь ПО. Стоит ли так рисковать?
та мне все равно будет он играть или нет !) я придерживаюсь моей мысли ..что все это показуха для того что бы выбить дисквалификацию !
пусть у тренерского штаба голова болит за это ))я просто зритель ....
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Олександр Дівак
Та будет играть. Цирк устроил
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Алексей Виноградов
Ответ ZhunusOFF
Если совместить все то, что причинял Грин в одного баскетболиста, то получится игрок с пробитой грудиной, челюстью, яйцами, а также покрасневшим глазом.
как герой старенького Вольфенштайна с 10 хп. ;-)
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КруглыйКвадрат
Ответ Джонни-массажист
Скорее всего так и есть.Во время игры Сабонис был разогрет и травма не сильно чувствуется. У меня так игрок коленом в бедро въехал ( думаю,у любого было), ну я отыграл, а на следующий день еле ходил...Помню ужасно трагичную историю с Сергеем Перхуном, он получил на первый взгляд не самое страшное сотрясение мозга, но потом все стало хуже и вратарь ЦСКА скончался. Так что я ,как врач знаю,что это не шутки....
Да вполне реально, на адреналине не сразу чувствуется травма
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Ernyko
Ушиб грудной клетки заживать будет очень долго т.к. постоянно в движении ,у меня 3 месяца ребра болели
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Underpower
Ответ ɔculpa
А глаз у кого покраснел?)
Он Партнерс Обменялсу в финале в глаз пальцем ткнул, вроде в 18 году.
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Костя Кот
отвратный грин с собой лидера забрал
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Gauche
Ответ Джонни-массажист
Скорее всего так и есть.Во время игры Сабонис был разогрет и травма не сильно чувствуется. У меня так игрок коленом в бедро въехал ( думаю,у любого было), ну я отыграл, а на следующий день еле ходил...Помню ужасно трагичную историю с Сергеем Перхуном, он получил на первый взгляд не самое страшное сотрясение мозга, но потом все стало хуже и вратарь ЦСКА скончался. Так что я ,как врач знаю,что это не шутки....
"Маркс умер, Ленин умер, и мне что-то нездоровится". В общем-то, показательный рассказец: рядовой случай описывается как нечто особенное, и тут же к нему присовокупливается крайний. Если у страдальца Сабониса и в самом деле ушиб грудины, первый раунд для него точно окончен, и не может быть никаких "под вопросом". Весь этот драмкружок раздут для ужесточения санкций, и верят ему в основном те, кому когда-то один раз "в бедро въехали".
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Night BlackWolf
Ответ Rodbert
Он после эпизода два штрафных не смог затолкать. На адреналине доиграл. Вряд ли симулирует. Если там ушиб, то с таким бешеным темпом, лучше ему со скамьи выйти, или вообще матч пропустить, потому как усугубление вышибет его на весь ПО. Стоит ли так рисковать?
Так он и так их мазает не мало, у него не тот процент, чтоб на это вилять
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ZhunusOFF
Ответ ɔculpa
А глаз у кого покраснел?)
Вроде в 2018 Грин попал в глаз Леброну
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ɔculpa
Ответ ZhunusOFF
Если совместить все то, что причинял Грин в одного баскетболиста, то получится игрок с пробитой грудиной, челюстью, яйцами, а также покрасневшим глазом.
А глаз у кого покраснел?)
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Rodbert
Потеря Сабониса намного сильнее скажется на Кингз чем Грина. С другой стороны есть преимущество и лучше поберечь игрока, чем сломать окончательно. Тем более что с ним никто особо не церемонится. Надо пролечить, а потом в доспехах с маской выпускать.
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