Генеральный менеджер: «Если бы регулярка сократилась до 60 игр, игроки бы нашли способ сыграть и 40 матчей»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Журналист Майкл Скотто поделился мнением, что изменение расписания не окажет значительного влияния на отношение баскетболистов к распределению нагрузки.

«Один генеральный менеджер сказал мне насчет изменения расписания: «Если бы они сделали регулярный чемпионат на 60 игр, игроки бы нашли способ сыграть и 40 матчей, распределяя нагрузку». Он считает, что лоад-менеджмент останется.

Я думаю, что в конечном итоге сыгранные матчи должны иметь значение, но где грань? У меня есть другие коллеги, участвующие в голосовании за индивидуальные награды, которые испытывают трудности в этом вопросе. Что делать с таким парнем, как Энтони Дэвис, у которого на данный момент 55 сыгранных матчей? У Дюрэнта 47 игр, у Кавая – 50. У ЛеБрона – 54 сыгранных матча, Букера – 53.

Некоторые надеются, что это поможет игрокам, пытающимся в какой-либо форме управлять нагрузкой, но это, без сомнения, окажет огромное влияние на индивидуальные награды», – поделился Скотто в своем подкасте.

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