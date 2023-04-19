Крис Пол о вражде со Скоттом Фостером: «Уверен, что эта история по-прежнему актуальна»

Скотт Фостер был главным судьей на втором матче серии первого раунда плей-офф « » – « » (123:109, 1-1).

Разыгрывающий «Санз» перед этим проиграл 13 подряд матчей плей-офф, когда их обслуживал Фостер.

По мнению Пола, победа во вторник не изменит общее положение дел.

« судил матч, но я не обратил на это внимания. На данном этапе мы все стараемся свести к минимуму отвлекающие факторы. Уверен, что эта история по-прежнему актуальна», – заявил Пол.

Вражда Пола с Фостером длится более 10 лет. Игрок неоднократно критиковал судью после поражений в составе «Хьюстона» и «Оклахомы».

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