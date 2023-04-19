Крис Пол о вражде со Скоттом Фостером: «Уверен, что эта история по-прежнему актуальна»
Скотт Фостер был главным судьей на втором матче серии первого раунда плей-офф «Финикс» – «Клипперс» (123:109, 1-1).
Разыгрывающий «Санз» Крис Пол перед этим проиграл 13 подряд матчей плей-офф, когда их обслуживал Фостер.
По мнению Пола, победа во вторник не изменит общее положение дел.
«Скотт Фостер судил матч, но я не обратил на это внимания. На данном этапе мы все стараемся свести к минимуму отвлекающие факторы. Уверен, что эта история по-прежнему актуальна», – заявил Пол.
Вражда Пола с Фостером длится более 10 лет. Игрок неоднократно критиковал судью после поражений в составе «Хьюстона» и «Оклахомы».
Теперь у Дюранта 9 побед при 1 поражении в матчах, где главным судьёй на матче был Фостер.
Хотя по игре было ощущение, что немного помогают ЛАК (особенно в 4-ой некоторые штрафные в пользу ЛАК ну ооочень спорные), но в общем Скотт не сильно лютовал.
Когда появится?