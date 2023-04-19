Крис Пол о вражде со Скоттом Фостером: «Уверен, что эта история по-прежнему актуальна»

Теги Клипперс Крис Пол Финикс НБА судьи НБА плей-офф Скотт Фостер Баскетбол

Скотт Фостер был главным судьей на втором матче серии первого раунда плей-офф «Финикс» – «Клипперс» (123:109, 1-1).

Разыгрывающий «Санз» Крис Пол перед этим проиграл 13 подряд матчей плей-офф, когда их обслуживал Фостер.

По мнению Пола, победа во вторник не изменит общее положение дел.

«Скотт Фостер судил матч, но я не обратил на это внимания. На данном этапе мы все стараемся свести к минимуму отвлекающие факторы. Уверен, что эта история по-прежнему актуальна», – заявил Пол.

Вражда Пола с Фостером длится более 10 лет. Игрок неоднократно критиковал судью после поражений в составе «Хьюстона» и «Оклахомы».

Почему лицо и руки Николы Йокича краснеют во время игры?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
de-fussball
да позови ты его сняться в рекламе вместе, и станете корешами
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Boroveev
Ответ Xell
А что будет с Дюрантом и Полом если в финале конфы придется играть по 40минут скажем с Лейкерс или Сакраменто?)) Все финиш
а звёзды разве не столько играют в решающих матчах?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nbawade
В данном случае бутерброд в виде Кеши оказался посильнее кошачьей спины в виде СиПи.
Теперь у Дюранта 9 побед при 1 поражении в матчах, где главным судьёй на матче был Фостер.
Хотя по игре было ощущение, что немного помогают ЛАК (особенно в 4-ой некоторые штрафные в пользу ЛАК ну ооочень спорные), но в общем Скотт не сильно лютовал.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArizonaCactus
Ответ nbawade
В данном случае бутерброд в виде Кеши оказался посильнее кошачьей спины в виде СиПи. Теперь у Дюранта 9 побед при 1 поражении в матчах, где главным судьёй на матче был Фостер. Хотя по игре было ощущение, что немного помогают ЛАК (особенно в 4-ой некоторые штрафные в пользу ЛАК ну ооочень спорные), но в общем Скотт не сильно лютовал.
Немного помогают?! Штрафные 31-14 в пользу ЛАК! Это, мля, потенциально 17 очков разницы!! Фостер - просто резиновое изделие №2!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lopek
Ответ de-fussball
да позови ты его сняться в рекламе вместе, и станете корешами
Я надеюсь он будет играть роль отца Клифа Пола :)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dedete
Ответ de-fussball
да позови ты его сняться в рекламе вместе, и станете корешами
ход конём )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никола Тесла
Ответ nbawade
В данном случае бутерброд в виде Кеши оказался посильнее кошачьей спины в виде СиПи. Теперь у Дюранта 9 побед при 1 поражении в матчах, где главным судьёй на матче был Фостер. Хотя по игре было ощущение, что немного помогают ЛАК (особенно в 4-ой некоторые штрафные в пользу ЛАК ну ооочень спорные), но в общем Скотт не сильно лютовал.
Scotty doesn’t know!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artcity
А что там с Пейном сменьщиком Пола?
Когда появится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArizonaCactus
Ответ Xell
А что будет с Дюрантом и Полом если в финале конфы придется играть по 40минут скажем с Лейкерс или Сакраменто?)) Все финиш
Ну, уж точно не с Лейкерс))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий