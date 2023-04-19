Крис Пол прервал серию из 13 поражений в матчах плей-офф, которые судил Скотт Фостер
Скотт Фостер был главным судьей на втором матче серии первого раунда плей-офф «Финикс» – «Клипперс» (123:109, 1-1).
Разыгрывающий «Санз» Крис Пол перед этим проиграл 13 подряд матчей плей-офф, когда их обслуживал Фостер.
По ходу встречи Пол о чем-то просил рефери, сложив руки в умоляющем жесте.
Вражда Пола с Фостером длится более 10 лет. Игрок неоднократно критиковал судью после поражений в составе «Хьюстона» и «Оклахомы».
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
Лично Скотт несколько раз передавал владение Финиксам (пробежка, уход мяча и т.д.) и всё это в 4-ой.
Как правило серия при этом должна состоять из 7 матчей.
Дык я всего-то пару лет за НБА слежу.