Крис Пол прервал серию из 13 поражений в матчах плей-офф, которые судил Скотт Фостер

Теги Клипперс Крис Пол Финикс НБА видео судьи НБА плей-офф Скотт Фостер Баскетбол

Скотт Фостер был главным судьей на втором матче серии первого раунда плей-офф «Финикс» – «Клипперс» (123:109, 1-1).

Разыгрывающий «Санз» Крис Пол перед этим проиграл 13 подряд матчей плей-офф, когда их обслуживал Фостер.

По ходу встречи Пол о чем-то просил рефери, сложив руки в умоляющем жесте.

Вражда Пола с Фостером длится более 10 лет. Игрок неоднократно критиковал судью после поражений в составе «Хьюстона» и «Оклахомы».

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12 комментариев

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Fazy10
для этого понадобился Дюрант
+17
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Свежий
Белый господин сжалился 🥴
+14
-2
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Против грусти
самый переоцененный конфликт судьи и игрока
+8
-3
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смехКавая
победа над гдавным боссом. теперь и о гайках всерьез можно задуматься)
+5
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Maski
Как говорится, никто еще не обыгрывал Криса Пола 14 раз подряд))
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Вадим flanec
Ответ Против грусти
самый переоцененный конфликт судьи и игрока
Почему переоцененный? Фостер явно душил Санз, когда Пол принимал участие в матче.
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nbawade
Ответ Вадим flanec
Почему переоцененный? Фостер явно душил Санз, когда Пол принимал участие в матче.
Явного "душения" я от Фостера не увидал. Спорные штрафные и без него выписывались.
Лично Скотт несколько раз передавал владение Финиксам (пробежка, уход мяча и т.д.) и всё это в 4-ой.
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Вадим flanec
Ответ nbawade
Явного "душения" я от Фостера не увидал. Спорные штрафные и без него выписывались. Лично Скотт несколько раз передавал владение Финиксам (пробежка, уход мяча и т.д.) и всё это в 4-ой.
Речь не о сегодняшнем матче, а вообще обо всех матчах, которые судил Фостер, в которых в свою очередь играл Пол. Неужели так трудно об этом догадаться? Вы видать вообще не в теме взаимоотношений между Полом и Фостером.
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nbawade
Ответ semavolley
Плэй-офф только начался, уверен, в серии до 4 побед Скотт не отпустит!
Одни и те же судьи на одной серии это большая редкость.
Как правило серия при этом должна состоять из 7 матчей.
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semavolley
Плэй-офф только начался, уверен, в серии до 4 побед Скотт не отпустит!
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nbawade
Ответ Вадим flanec
Речь не о сегодняшнем матче, а вообще обо всех матчах, которые судил Фостер, в которых в свою очередь играл Пол. Неужели так трудно об этом догадаться? Вы видать вообще не в теме взаимоотношений между Полом и Фостером.
: "Вы видать вообще не в теме взаимоотношений между Полом и Фостером"

Дык я всего-то пару лет за НБА слежу.
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Вадим flanec
Ответ nbawade
: "Вы видать вообще не в теме взаимоотношений между Полом и Фостером" Дык я всего-то пару лет за НБА слежу.
Почаще заходите на ветку матчей НБА, вот в такие новости, смотрите Взял мяч на ютубе в частности, может тогда и знать будете что? где? когда? в НБА делается и происходит.
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