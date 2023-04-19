Крис Пол прервал серию из 13 поражений в матчах плей-офф, которые судил Скотт Фостер

был главным судьей на втором матче серии первого раунда плей-офф « » – « » (123:109, 1-1).

Разыгрывающий «Санз» перед этим проиграл 13 подряд матчей плей-офф, когда их обслуживал Фостер.

По ходу встречи Пол о чем-то просил рефери, сложив руки в умоляющем жесте.

Вражда Пола с Фостером длится более 10 лет. Игрок неоднократно критиковал судью после поражений в составе «Хьюстона» и «Оклахомы».

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