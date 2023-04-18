Скотт Фостер будет судить 2-й матч «Санз» – «Клипперс». Крис Пол проиграл 13 подряд матчей плей-офф, на которых работал этот судья
Скотт Фостер назначен главным судьей на второй матч серии первого раунда плей-офф «Финикс» – «Клипперс» (0-1).
Разыгрывающий «Санз» Крис Пол проиграл 13 подряд матчей плей-офф, на котором работал Фостер.
Вражда Пола с Фостером длится более 10 лет. Игрок неоднократно критиковал судью после поражений в составе «Хьюстона» и «Оклахомы».
В 2021 году Фостер работал на 6-м матче финальной серии плей-офф, в котором «Бакс» обыграли «Санз» и завоевали чемпионство. В прошлом году судья работал на 2-м матче серии «Санз» – «Пеликанс» (114:125).
Абсолютно никто:
Крис Пол: Ah shit, here we go again...
Ох и нехорошая вероятность вырисовывается.
Я только за! За Солнечную победу.
Когда Скотт был главным Кеша 8-раз побеждал и 1-раз проигрывал (свой первый ПО против ЛАЛ).
Общий счёт при Фостере 16-побед, 9-поражений.
2010 - 1 поражение (2-я ЛАЛ, Скотт главный)
2011 - 1 победа (5-я Денвер, Скотт главный)
2011 - 1 поражение (6-я Мемфис)
2011 - 1 поражение (3-я Даллас)
2012 - 1 победа (4-я Даллас, Скотт главный)
2012 - 1 победа (5-я ЛАЛ, Скотт главный)
2012 - 1 победа (5-я САС)
2012 - 1 поражение (4-я Хит)
2013 - 1 победа (1-я Мемфис, Скотт главный)
2014 - 1 победа (7-я Мемфис)
2014 - 1 победа (3-я ЛАК)
2014 - 1 победа (3-я САС, Скотт главный)
2016 - 1 победа (5-я Даллас, Скотт главный)
2016 - 1 поражение (1-я САС)
2016 - 1 победа (3-я ГСВ)
2017 - 1 победа (2-я Кавс)
2018 - 1 поражение (4-я САС)
2018 - 1 поражение (3-я НОП)
2018 - 2 победы (1-я и 7-я Хьюстон)
2018 - 1 победа (4-я Кавс)
2019 - 1 победа (32-я ЛАК, Скотт главный)
2019 - 1 победа (2-я Хьюстон, Скотт главный)
2021 - 1 поражение (4-я Милуоки)
2022 - 1 поражение (4-я Бостон)
3-раза проигрывал серию с 0:2: 2010, 2014, 2022.
1-раз побеждал: 2012