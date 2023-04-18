Скотт Фостер будет судить 2-й матч «Санз» – «Клипперс». Крис Пол проиграл 13 подряд матчей плей-офф, на которых работал этот судья

Теги Клипперс Крис Пол Финикс НБА судьи НБА плей-офф Скотт Фостер Баскетбол

Скотт Фостер назначен главным судьей на второй матч серии первого раунда плей-офф «Финикс» – «Клипперс» (0-1).

Разыгрывающий «Санз» Крис Пол проиграл 13 подряд матчей плей-офф, на котором работал Фостер.

Вражда Пола с Фостером длится более 10 лет. Игрок неоднократно критиковал судью после поражений в составе «Хьюстона» и «Оклахомы».

В 2021 году Фостер работал на 6-м матче финальной серии плей-офф, в котором «Бакс» обыграли «Санз» и завоевали чемпионство. В прошлом году судья работал на 2-м матче серии «Санз» – «Пеликанс» (114:125).

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20 комментариев

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funny.exe
Горит гсв, гори и финикс
+75
-2
+73
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armageddon123456
Никто:
Абсолютно никто:
Крис Пол: Ah shit, here we go again...
+35
-3
+32
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Rjcnbr
Крис может не переживать, я решил помочь Дюранту. Взял победу ЛАК за 3.8
+24
0
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Freddy Durst
хахахахааааааааааа
+21
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+20
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j_jms
Чего бодаться, пропусти игру.
+17
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gospodin_nikto
Выход один, не заявлять Пола на матч, тогда у Финикса есть шанс))
+10
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Трипл-дабл Дончича
Это очень весело) будет 15-е поражение Криса при судействе Фостера?))
+8
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nbawade
У Криса за всю карьеру было четыре серии, в которых его команды имели 0:2 после двух игр: 2009, 2012, 2019, 2020 и во всех эти команды по итогам проиграли.

Ох и нехорошая вероятность вырисовывается.
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Дмитрий Сологубов
Болею за Клипперс, но пусть судейство будет справедливым.Победа с помощью арбитров не нужна.
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nbawade
Ответ Roman Boroveev
да все кончается. а у Дюры какая статистика? два раза подряд Санс не проиграют, ставлю хату
Ну-да, из разряда "если привязать бутерброд к спине кошки, то чья вероятность победит".
Я только за! За Солнечную победу.
+6
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dedaification
Да они издеваются просто
+4
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nbawade
Ответ Roman Boroveev
я про победы с Фостером у Дюры. но спасибо за труд
Тут смотреть (если только ПО) нужно там, где Фостер главным был.
Когда Скотт был главным Кеша 8-раз побеждал и 1-раз проигрывал (свой первый ПО против ЛАЛ).

Общий счёт при Фостере 16-побед, 9-поражений.
2010 - 1 поражение (2-я ЛАЛ, Скотт главный)
2011 - 1 победа (5-я Денвер, Скотт главный)
2011 - 1 поражение (6-я Мемфис)
2011 - 1 поражение (3-я Даллас)
2012 - 1 победа (4-я Даллас, Скотт главный)
2012 - 1 победа (5-я ЛАЛ, Скотт главный)
2012 - 1 победа (5-я САС)
2012 - 1 поражение (4-я Хит)
2013 - 1 победа (1-я Мемфис, Скотт главный)
2014 - 1 победа (7-я Мемфис)
2014 - 1 победа (3-я ЛАК)
2014 - 1 победа (3-я САС, Скотт главный)
2016 - 1 победа (5-я Даллас, Скотт главный)
2016 - 1 поражение (1-я САС)
2016 - 1 победа (3-я ГСВ)
2017 - 1 победа (2-я Кавс)
2018 - 1 поражение (4-я САС)
2018 - 1 поражение (3-я НОП)
2018 - 2 победы (1-я и 7-я Хьюстон)
2018 - 1 победа (4-я Кавс)
2019 - 1 победа (32-я ЛАК, Скотт главный)
2019 - 1 победа (2-я Хьюстон, Скотт главный)
2021 - 1 поражение (4-я Милуоки)
2022 - 1 поражение (4-я Бостон)
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Tim Timson
это Фостер 3 сезона свипанул Пола))
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Машин Максим
Комментарий удален пользователем
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DeX
Клипперс с победой
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Артём Голобородько
Ответ Трипл-дабл Дончича
Это очень весело) будет 15-е поражение Криса при судействе Фостера?))
14-е же) или ждём потом юбилейное ещё?
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Roman Boroveev
Ответ nbawade
У Криса за всю карьеру было четыре серии, в которых его команды имели 0:2 после двух игр: 2009, 2012, 2019, 2020 и во всех эти команды по итогам проиграли. Ох и нехорошая вероятность вырисовывается.
да все кончается. а у Дюры какая статистика? два раза подряд Санс не проиграют, ставлю хату
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nbawade
Ответ Roman Boroveev
да все кончается. а у Дюры какая статистика? два раза подряд Санс не проиграют, ставлю хату
Поглядел по Дюре. У него 3:1
3-раза проигрывал серию с 0:2: 2010, 2014, 2022.
1-раз побеждал: 2012
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Roman Boroveev
Ответ nbawade
Поглядел по Дюре. У него 3:1 3-раза проигрывал серию с 0:2: 2010, 2014, 2022. 1-раз побеждал: 2012
я про победы с Фостером у Дюры. но спасибо за труд
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