Скотт Фостер будет судить 2-й матч «Санз» – «Клипперс». Крис Пол проиграл 13 подряд матчей плей-офф, на которых работал этот судья

назначен главным судьей на второй матч серии первого раунда плей-офф « » – « » (0-1).

Разыгрывающий «Санз» проиграл 13 подряд матчей плей-офф, на котором работал Фостер.

Вражда Пола с Фостером длится более 10 лет. Игрок неоднократно критиковал судью после поражений в составе «Хьюстона» и «Оклахомы».

В 2021 году Фостер работал на 6-м матче финальной серии плей-офф, в котором «Бакс» обыграли «Санз» и завоевали чемпионство. В прошлом году судья работал на 2-м матче серии «Санз» – «Пеликанс» (114:125).

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