Андрей Воронцевич: «Приложим все усилия для победы в серии с «Зенитом»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич оценил расклад сил перед вторым матчем серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Зенита» (1-0).

«Поздравляю нашу команду с победой в первом матче и благодарю наших преданных болельщиков за поддержку. Она была невероятной, весь зал гнал УНИКС вперед.

Надеюсь, что во вторник на трибунах «Баскет-холла» нас снова ждет аншлаг. Мы приложим все усилия для победы в этой серии», – заявил Воронцевич.

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