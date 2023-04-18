Джален Рейнольдс – лучший «шестой» игрок сезона Единой лиги ВТБ-2022/23

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс признан лучшим «шестым» игроком лиги ВТБ в сезоне-2022/23.

В регулярном чемпионате американец провел 28 матчей (23 – со скамейки запасных), набирая в среднем 14,6 очка, 5,4 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата при средней эффективности 15,1 балла.

Рейнольдс получил награду перед 2-м матчем полуфинальной серии плей-офф против «Зенита» (1-0).

«Жизнь, как и баскетбол – это игра. Поэтому пока мы живы, давайте играть как можно лучше: с любовью, состраданием и бескорыстием. Давайте быть честными по отношению друг к другу и поддерживать друг друга, чтобы стать лучше. Спасибо за эту замечательную награду! Уверен, впереди у нас еще много достижений», – сказал Рейнольдс.

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