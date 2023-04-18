Эди Тавареш установил рекорд Евролиги по количеству блок-шотов за сезон
Центровой «Реала» Эди Тавареш установил новый рекорд Евролиги по количеству блок-шотов за один сезон.
В регулярном чемпионате сезона-2022/23 31-летний Тавареш накрыл 77 бросков и превзошел рекорд Экпе Удоха (68).
Средний показатель Тавареша в этом сезоне составили 2,3 блок-шота за матч. Это третий результат в истории Евролиги. Рекорд принадлежит бывшему центровому «Жальгириса» Григорию Хижняку, который в сезонах-2000/01 и 2001/02 набирал 3,2 блок-шота в среднем за встречу.
В нынешнем сезоне Тавареш также вышел на первое место в истории Евролиги по количеству блок-шотов за карьеру (361).
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
3 комментария