Эди Тавареш установил рекорд Евролиги по количеству блок-шотов за сезон

Центровой « » установил новый рекорд Евролиги по количеству блок-шотов за один сезон.

В регулярном чемпионате сезона-2022/23 31-летний Тавареш накрыл 77 бросков и превзошел рекорд (68).

Средний показатель Тавареша в этом сезоне составили 2,3 блок-шота за матч. Это третий результат в истории Евролиги. Рекорд принадлежит бывшему центровому «Жальгириса» Григорию Хижняку, который в сезонах-2000/01 и 2001/02 набирал 3,2 блок-шота в среднем за встречу.

В нынешнем сезоне Тавареш также вышел на первое место в истории по количеству блок-шотов за карьеру (361).

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