Эди Тавареш: «Всегда чрезвычайно счастлив, когда приезжаю в Белград»

Центровой « » рассказал, что каждое посещение Сербии напоминает ему о чемпионстве Евролиги-2017/18 в составе мадридской команды.

«Сербия навсегда останется в моем сердце. Я выиграл тут . Всегда буду помнить Сербию и «Штарк Арену», это будет особая часть моей истории. Вот почему я всегда чрезвычайно счастлив, когда приезжаю в Белград.

Видел по телевизору и в социальных сетях, как фанаты « » болеют за свою команду, кажется, что играть здесь действительно зрелищно. Атмосфера будет сумасшедшей», – поделился Тавареш в интервью Mozzart Sport.

В рамках 32-го тура Евролиги «Партизан» примет «мадридцев» сегодня, в 21:30 по московскому времени.

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