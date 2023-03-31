Эди Тавареш: «Всегда чрезвычайно счастлив, когда приезжаю в Белград»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Эди Тавареш Баскетбол

Центровой «Реала» Эди Тавареш рассказал, что каждое посещение Сербии напоминает ему о чемпионстве Евролиги-2017/18 в составе мадридской команды.

«Сербия навсегда останется в моем сердце. Я выиграл тут Евролигу. Всегда буду помнить Сербию и «Штарк Арену», это будет особая часть моей истории. Вот почему я всегда чрезвычайно счастлив, когда приезжаю в Белград.

Видел по телевизору и в социальных сетях, как фанаты «Партизана» болеют за свою команду, кажется, что играть здесь действительно зрелищно. Атмосфера будет сумасшедшей», – поделился Тавареш в интервью Mozzart Sport.

В рамках 32-го тура Евролиги «Партизан» примет «мадридцев» сегодня, в 21:30 по московскому времени.

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