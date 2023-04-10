«В чем вы собираетесь помочь детям – убрать их мозги со стены, вытереть кровь с пола школьного класса?» Грегг Попович эмоционально высказался о контроле над оружием

Главный тренер « » в продолжительном монологе на пресс-конференции резко отреагировал на текущую ситуацию в Штатах касательно поправок в законы об оружии.

«Интересно, ведь у нас есть губернатор, вице-губернатор и генеральный прокурор, которые упростили возможность получения оружия. Это был ответ на убийство наших детей. Я просто подумал, что это было немного странное решение. Впрочем, это только мое мнение», – начал Попович.

Во время речи, которая длилась более девяти минут, Попович раскритиковал нескольких республиканских законодателей штатов Техас и Теннесси. Он выразил возмущение по поводу исключения депутатов Джастина Джонса и Джастина Пирсона из Палаты представителей штата Теннесси после того, как на прошлой неделе эти чернокожие демократы возглавили демонстрацию по контролю за оружием на этаже палаты после стрельбы в школе в Нэшвилле.

«Ну, раз уж вы спросили, что нужно сделать, чтобы переубедить этих людей? Что для этого нужно? У нас есть два молодых чернокожих парня в Теннесси, которых «сливает» кучка людей, которые, готов поспорить, в глубине души хотят вернуться к Джиму Кроу (Законы Джима Кроу – широко распространённое неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США в период 1890-1964 годов – прим.). И то, что они только что пытались донести, – это хорошее начинание. Это не поддается пониманию. И в чем они виноваты? Они действительно протестовали?

Эти законодатели [республиканцы из Теннесси] назвали тех детей, которые протестовали, мятежниками. В это трудно поверить в Америке. Но Америка уже не та, какой мы ее считали. Она изменилась. Какой следующий шаг или слово, или уровень насилия после мятежников? Что для этого нужно?», – негодовал Попович.

Затем Попович поднял лист бумаги и зачитал заявление сенатора-республиканца от штата Теннесси Марши Блэкберн, которое было опубликовано после того, как в прошлом месяце стрелок убил трех 9-летних детей и трех взрослых в частной начальной школе в Нэшвилле. «Мой офис находится в контакте с федеральными, государственными и местными властями, и мы готовы оказать помощь», – прочитал Попович.

«В чем?! Они мертвы! В чем вы собираетесь помочь – убрать их мозги со стены, вытереть кровь с пола школьного класса? В чем вы собираетесь помогать? Что вы отслеживаете? Они мертвы! Дети – они мертвы. Когда я забираю своих 6- и 11-летних внуков из школы, когда я здесь, дома, по дороге у меня в голове проносится мысль, что я надеюсь, что с ними все будет хорошо», – закончил тренер.

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