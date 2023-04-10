Грегг Попович перед матчем с «Далласом»: «Сезон закончится через 48 минут»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович ответил на вопрос журналиста, что его более всего впечатляет перед последним матчем в регулярном чемпионате против «Далласа».
«Сезон закончится через 48 минут», – заявил Попович.
Несмотря на победу со счетом 138:117, «Сперс» (22-60) финишировали последними на Западе.
У «Сан-Антонио» четвертый год подряд без плей-офф после серии из 22 сезонов, в которых команда попадала в решающую стадию.
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