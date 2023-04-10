Грегг Попович перед матчем с «Далласом»: «Сезон закончится через 48 минут»

Теги Даллас Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович ответил на вопрос журналиста, что его более всего впечатляет перед последним матчем в регулярном чемпионате против «Далласа».

«Сезон закончится через 48 минут», – заявил Попович.

Несмотря на победу со счетом 138:117, «Сперс» (22-60) финишировали последними на Западе.

У «Сан-Антонио» четвертый год подряд без плей-офф после серии из 22 сезонов, в которых команда попадала в решающую стадию.

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5 комментариев

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Bek_cp3
Ответ Олег Иванов
Танкуем!Сегодня мы тобой танкуем...
сегодня как раз нет, но обычно да:)
0
0
0
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scorp19
Надеюсь Вемба не достанется САС и дед так и продолжит танковать вплоть до своего ухода с тренерского мостика.
+2
-3
-1
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Иван Андриенко
Таки обогнали проклятый Хьюстон)))
+5
0
+5
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Олег Иванов
Танкуем!Сегодня мы тобой танкуем...
+8
0
+8
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kolyan#15
Логично.
+3
0
+3
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