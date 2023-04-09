Грегг Попович: «Зак Коллинз будет стартовым центровым «Сперс» в следующем сезоне»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович объявил в субботу, что Зак Коллинз будет стартовым центровым «Сперс» в следующем сезоне.
«Он сделал это. Он будет игроком нашей стартовой пятерки на позиции пятого номера», – сказал Попович.
Он играет с самоотдачей, уже давно, несколько месяцев. Он добавил в свой арсенал трехочковый бросок, стал более сбалансирован в трехсекундной зоне, хорошо играет в защите», – отметил Попович.
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не уверен что он может дать клубу что то новое .. Старую собаку не научить новым трюкам (((((
лучше бы он дал дорогу молодым тренерам ,со современными взглядами. Те же примеры с Пеликанс ,Гризли ... приходит молодой тренер ...и собирает быстро боеспособную команду.. играет в современный баскет )))
САС уже лет 3...4... просто болтаться внизу без какой либо перспективы на прогресс