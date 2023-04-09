Грегг Попович: «Зак Коллинз будет стартовым центровым «Сперс» в следующем сезоне»

Главный тренер « » объявил в субботу, что будет стартовым центровым «Сперс» в следующем сезоне.

«Он сделал это. Он будет игроком нашей стартовой пятерки на позиции пятого номера», – сказал Попович.

Он играет с самоотдачей, уже давно, несколько месяцев. Он добавил в свой арсенал трехочковый бросок, стал более сбалансирован в трехсекундной зоне, хорошо играет в защите», – отметил Попович.

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