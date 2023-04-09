Грегг Попович: «Зак Коллинз будет стартовым центровым «Сперс» в следующем сезоне»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Зак Коллинз Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович объявил в субботу, что Зак Коллинз будет стартовым центровым «Сперс» в следующем сезоне.

«Он сделал это. Он будет игроком нашей стартовой пятерки на позиции пятого номера», – сказал Попович.

Он играет с самоотдачей, уже давно, несколько месяцев. Он добавил в свой арсенал трехочковый бросок, стал более сбалансирован в трехсекундной зоне, хорошо играет в защите», – отметил Попович.

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»

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6 комментариев

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Super Objectively
Ответ Tim Timson
значит Дед в деле ещё год минимум. хорошо!)
Для кого хорошо?)) честно ..не очень следил за НБА когда Шпоры были топ командой ...но почему то кажется что дед уже тянет клуб вниз (((

не уверен что он может дать клубу что то новое .. Старую собаку не научить новым трюкам (((((

лучше бы он дал дорогу молодым тренерам ,со современными взглядами. Те же примеры с Пеликанс ,Гризли ... приходит молодой тренер ...и собирает быстро боеспособную команду.. играет в современный баскет )))
САС уже лет 3...4... просто болтаться внизу без какой либо перспективы на прогресс
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udasb
Да у него же фолы постоянно и «мухи в руках е.утся» под щитом. Какая там хорошая защита то? Юбэнкс и то гораздо круче выглядел.
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kacnep
Заслужил своей игрой
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Tim Timson
значит Дед в деле ещё год минимум. хорошо!)
+1
-1
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Fogiii
Ответ udod
а Витёк на четвёрке будет?
им сказали, что далласу отдадут, чтобы пухляш больше не расстраивался
+2
-2
0
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udod
а Витёк на четвёрке будет?
+7
-1
+6
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