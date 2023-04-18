Клэй Томпсон о Домантасе Сабонисе: «Это грязная игра»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» встал на защиту своего партнера по команде , который был удален с площадки за то, что наступил на («Сакраменто»).

«А что делать, если кто-то схватил тебя за ногу, когда ты бежишь на полной скорости? Это грязная игра, он схватил за ногу обеими руками и дернул, это не круто.

Я не говорю, что Дрэймонд поступил правильно, но нельзя хватать кого-то за ногу, когда тот разгоняется. Это не круто. Я так не делаю. Это бред», – сказал Томпсон.

Инцидент произошел в четвертой четверти 2-го матча серии первого раунда плей-офф. Грин получил неспортивный фол 2-й степени за то, что наступил на Сабониса, и был удален с площадки. Сабониса судьи наказали техническим фолом за то, что он схватил Грина за ногу.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»