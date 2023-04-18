Клэй Томпсон о Домантасе Сабонисе: «Это грязная игра»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон встал на защиту своего партнера по команде Дрэймонда Грина, который был удален с площадки за то, что наступил на Домантаса Сабониса («Сакраменто»).
«А что делать, если кто-то схватил тебя за ногу, когда ты бежишь на полной скорости? Это грязная игра, он схватил за ногу обеими руками и дернул, это не круто.
Я не говорю, что Дрэймонд поступил правильно, но нельзя хватать кого-то за ногу, когда тот разгоняется. Это не круто. Я так не делаю. Это бред», – сказал Томпсон.
Инцидент произошел в четвертой четверти 2-го матча серии первого раунда плей-офф. Грин получил неспортивный фол 2-й степени за то, что наступил на Сабониса, и был удален с площадки. Сабониса судьи наказали техническим фолом за то, что он схватил Грина за ногу.
«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»
Грин просто попрыгал на груди лежащего Сабониса, причём совершенно сознательно.
Полагаю, речь о том, что делать козлом отпущения одного участника конфликта, в котором оба себя проявили не лучшим образом (при чём не зачинщика) - это такое себе.
Мне просто так понравилась ваша фраза, что я решил её повторить, чтобы лучше отложилось в головах читающих, что всё было именно так как вы написали.
Ща к вечеру еще керр что нить гениальное скажет, что у грина не было выбора, он не специально и ваще это заговор против гсв
Схватить меня за ногу, когда буду мимо проходить (именно так, никакого бега там не было близко)
Я же просто прыгну вверх с грудины лежащего оппонента своей толчковой правой ногой)) Вес 108, ± как у грина