Клэй Томпсон о Домантасе Сабонисе: «Это грязная игра»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон встал на защиту своего партнера по команде Дрэймонда Грина, который был удален с площадки за то, что наступил на Домантаса Сабониса («Сакраменто»).

«А что делать, если кто-то схватил тебя за ногу, когда ты бежишь на полной скорости?  Это грязная игра, он схватил за ногу обеими руками и дернул, это не круто.

Я не говорю, что Дрэймонд поступил правильно, но нельзя хватать кого-то за ногу, когда тот разгоняется. Это не круто. Я так не делаю. Это бред», – сказал Томпсон.

Инцидент произошел в четвертой четверти 2-го матча серии первого раунда плей-офф. Грин получил неспортивный фол 2-й степени за то, что наступил на Сабониса, и был удален с площадки. Сабониса судьи наказали техническим фолом за то, что он схватил Грина за ногу.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

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26 комментариев

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Vals
А бить по яйцам, наступать на человека, скакать как бабуин перед трибунами - это какая игра тогда? 🤡
+54
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+45
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bel01
Я бы за такую ужасную игру удалял баскетболиста до конца сезона. И именно Грина.
Грин просто попрыгал на груди лежащего Сабониса, причём совершенно сознательно.
+24
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Сергей Пузанков
Ответ Vals
А бить по яйцам, наступать на человека, скакать как бабуин перед трибунами - это какая игра тогда? 🤡
"Я не говорю, что Дрэймонд поступил правильно"
Полагаю, речь о том, что делать козлом отпущения одного участника конфликта, в котором оба себя проявили не лучшим образом (при чём не зачинщика) - это такое себе.
+20
-6
+14
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Сергей Пузанков
Ответ bel01
Я бы за такую ужасную игру удалял баскетболиста до конца сезона. И именно Грина. Грин просто попрыгал на груди лежащего Сабониса, причём совершенно сознательно.
Грин просто попрыгал на груди лежащего Сабониса, причём совершенно сознательно.
Мне просто так понравилась ваша фраза, что я решил её повторить, чтобы лучше отложилось в головах читающих, что всё было именно так как вы написали.
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Дориан Грей_333
Ответ Vals
А бить по яйцам, наступать на человека, скакать как бабуин перед трибунами - это какая игра тогда? 🤡
Справедливости ради, заигрывание с трибунами никакого отношения к игре не имеет.
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Александр Калачев
Ответ [$] LIL B [$]
Сейчас бы Томпсону говорить про грязную игру, когда сам Сабониса рукой(локтем?) уложил на паркет, после чего его одноклубник в очередной раз вляпался в историю
Удивительно, прям все игроки гсв пинали бедного Сабониса, может он сам в этом виноват, нет?
+6
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Tim Timson
Ответ bel01
Я бы за такую ужасную игру удалял баскетболиста до конца сезона. И именно Грина. Грин просто попрыгал на груди лежащего Сабониса, причём совершенно сознательно.
Домантас "батут" Сабонис?))
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Григорий Хазанов
О чем вообще может идти речь, видно прекрасно, что в момент когда Грин замахивался и акцентированно ударял ногой по груди, Сабонис его уже не держал!!! Захват был не по правилам, и технарь Сабу справедливый, но как можно им оправдывать действие Грина??? Наступить ему было некуда блин, ну и мерзость...
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Consistency
Ну, если один грязный поступок должен влечь за собой другой намного более грязный по мнению Клея и глориков ГСВ, то предлагаю в следующий раз когда он начнет кого-то пинать по яйцам, ребрам или выкидывать свои прочие грязные трюки, сломать Грину челюсть или треснуть головой о паркет. Ну а что - один грязный поступок повлек за собой другой более грязный, извините)))
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petia.subbotin
Да сто процентов, эти все речи для того чтобы замылить ответственность грина, все понимают, что пахнет дисквой, поэтому пытаются сместить акценты
Ща к вечеру еще керр что нить гениальное скажет, что у грина не было выбора, он не специально и ваще это заговор против гсв
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Mr.Trol
Ответ Сергей Пузанков
"Я не говорю, что Дрэймонд поступил правильно" Полагаю, речь о том, что делать козлом отпущения одного участника конфликта, в котором оба себя проявили не лучшим образом (при чём не зачинщика) - это такое себе.
Взять за ногу и прыгнуть на человека это разные вещи, несравнимые.
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FS19
Смотрел видео в телеге(ракурс из-за кольца),по которому можно сделать вывод ,что Сабонис как только упал сразу закрыл голову руками и не видел,что нога Грина попала между рук. Ну ладно, хорошо, допустим Домантас сыграл умышленно грязно,в любом случае ответ Грина несоразмерен. Это как если кто-то оскорбил тебя на улице,а ты сразу пырнул его ножом.
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Ceasus
От защиты Грина много где можно было давать and one. Он и до инциндента жестко встречал Сабониса под кольцом, и в целом защищался так, как большинству в лиге не позволено. Много разговоров про то что одно тянет за собой другое. Он весь матч лупил Сабониса, а тот не выдержал, по сути не причинив урона. Мораль - судить Грина как всех, на общих правилах, а не рассказывать про то какой он дифенсив монстр
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frenemy
Забавная картина выходит. Те же самые люди что год назад оправдывали Пула, который без причин на то, схватил и вывернул колено Моранту, теперь осуждают Сабониса за такое же пограничное движение в ноги Грина. Джа, кстати, после того матча вылетел до конца сезона, а Пул не получил даже технаря
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Илья Петров
Ответ bel01
Я бы за такую ужасную игру удалял баскетболиста до конца сезона. И именно Грина. Грин просто попрыгал на груди лежащего Сабониса, причём совершенно сознательно.
ага Мейвезер скакалку на игру принес, Грин отжал и как давай прыгать на груди Сабониса 😂
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Александр Горлов
Ответ Mr.Trol
Взять за ногу и прыгнуть на человека это разные вещи, несравнимые.
Весь день думаю, хотели бы защитники Грина провести реконструкцию "ужасного фола сабониса" и "естественной реакции дреймонда"?
Схватить меня за ногу, когда буду мимо проходить (именно так, никакого бега там не было близко)
Я же просто прыгну вверх с грудины лежащего оппонента своей толчковой правой ногой)) Вес 108, ± как у грина
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Почему МВП дают по совокупности, а дискву до конца сезона психически нездоровому человеку нет?
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OperaSinger-SM
На какой полной скорости?🤣🤣🤣🤣🤣
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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ Vals
А бить по яйцам, наступать на человека, скакать как бабуин перед трибунами - это какая игра тогда? 🤡
Очевидно, что для большинства фанов (адекватных за скобки) ГСВ - чемпионская.
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somebody
Клэй конечно тоже с гнильцой оказался, а жаль
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