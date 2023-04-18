Дрэймонд Грин запросил рентген голеностопного сустава

Теги травмы Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после 2-го матча серии второго раунда плей-офф с «Сакраменто» (106:114) попросил сделать ему рентген правого голеностопного сустава, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс.

Грин заявил, что почувствовал боль после того, как Домантас Сабонис схватил его за ногу.

Инцидент произошел в четвертой четверти встречи. Грин получил неспортивный фол 2-й степени за то, что наступил на Сабониса, и был удален с площадки.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

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26 комментариев

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fRsk
Ахахахахаха
+66
-3
+63
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FS19
А рентген яиц не запросил? Он там пока перед зрителями паясничал, активно себя за яйца хватал,может повредил чего.
+35
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Van
Ответ ВинниПох
Рёбра значит выдержали 100+ кг дреймондины, а сама нога нет?!
Ща погоди, тут местная адвокатская команда Грина объяснит, что нечего чемпионскую яйцеломную ножку прихватывать, а прыгать на всяких игроках Сакраменто это вполне себе)
+30
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+26
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Xell
Рентген головного мозга запроси. Клоун)
+28
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ВинниПох
Рёбра значит выдержали 100+ кг дреймондины, а сама нога нет?!
+16
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+15
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porosenochek
Ответ FS19
А рентген яиц не запросил? Он там пока перед зрителями паясничал, активно себя за яйца хватал,может повредил чего.
Это когда в серии 0:3 будет...
+13
-1
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Денис Храпунов
Лреймонд отлично зайдет в шоу к Баркли и Шаку, с клоунадой все в порядке
+10
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Rick Sorkin
Троллинг, мне кажется
+5
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Мистер_Жук
Клоун
+7
-2
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Олександр Дівак
Да чистой води троллинг, в ответ на клоунаду с рентгеном сабониса
+9
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Суперпупс
Хитрожопый. Это чтобы попытаться тормознуть решение лиги по возможной дискве, чует что дело для ГСВ пахнет керосином. Встречный иск подает.
+7
-3
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boller_73
🤡
+5
-2
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Александр Митраков
У кого-то воспаление хитрости
+4
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Chopel
Ответ Van
Ща погоди, тут местная адвокатская команда Грина объяснит, что нечего чемпионскую яйцеломную ножку прихватывать, а прыгать на всяких игроках Сакраменто это вполне себе)
Я со всей этой ситуации с Грином, конечно, прихренел от тупости ГСВ-шного глорья. Мне вот интересно. Очень даже, возможно, что не получив достаточно для себя денег Дреймонд уйдет в условный Клипперс. В плэй-офф этот Клипперс попадет на ГСВ. Дреймонд, естественно, будет выпрыгивать из трусов, чтобы доказать всем как он хорош и кого они потеряли. Будет пользлваться своими грязными приемами: Луни в яики, Уигинзу со всей силы на грудь ногами прыгнет. У всех этих людей произойдет хоть какой-нибудь когнитивный диссонанс? Дойдет хоть что-нибудь?
+3
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Александр Калачев
Ответ Максим Максимов
Чувак. Сходи в качалку урони на себя штангу , потом посмотрим где клоунада будет
Да чел падение штанги на тело и наступ одинаковые вещи, угу
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Сергей Пузанков
Ответ Максим Максимов
Чувак. Сходи в качалку урони на себя штангу , потом посмотрим где клоунада будет
Рецепт на себе проверяли?)
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Илья Петров
Ответ Максим Максимов
Чувак. Сходи в качалку урони на себя штангу , потом посмотрим где клоунада будет
норм сравнение, тогда привяжи себе штангу к ахилу и выкинь ее в окно.
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scorp19
А ещё кто-то жалуется что лига слишком мягкая, не как в 80е ) Да вполне нормально. Грин сделает эту серию, то ли ещё будет, Сабонису лучше бы защиту хорошую на яйца одеть ))
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frenemy
🍿🍿🍿
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ ВинниПох
Рёбра значит выдержали 100+ кг дреймондины, а сама нога нет?!
Знаю случай, когда чел сломал кость в кисти после удара по носу.
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Tim Timson
вот это поворот). сейчас ещё Домика дисквалификации подвергнут)
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Van
Ответ Chopel
Я со всей этой ситуации с Грином, конечно, прихренел от тупости ГСВ-шного глорья. Мне вот интересно. Очень даже, возможно, что не получив достаточно для себя денег Дреймонд уйдет в условный Клипперс. В плэй-офф этот Клипперс попадет на ГСВ. Дреймонд, естественно, будет выпрыгивать из трусов, чтобы доказать всем как он хорош и кого они потеряли. Будет пользлваться своими грязными приемами: Луни в яики, Уигинзу со всей силы на грудь ногами прыгнет. У всех этих людей произойдет хоть какой-нибудь когнитивный диссонанс? Дойдет хоть что-нибудь?
сомневаюсь) переообувочная у таких людей быстро работает. ни за кого не болею, могу притопить за отдельных игроков или команды в серии, но если они грязно сыграют, то я их защищать точно не буду.
некоторые сильно увлекаются в своем фанатизме и даже очевидные вещи отрицают)
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