Дрэймонд Грин запросил рентген голеностопного сустава

Форвард «Голден Стэйт» после 2-го матча серии второго раунда плей-офф с «Сакраменто» (106:114) попросил сделать ему рентген правого голеностопного сустава, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс.

Грин заявил, что почувствовал боль после того, как схватил его за ногу.

Инцидент произошел в четвертой четверти встречи. Грин получил неспортивный фол 2-й степени за то, что наступил на Сабониса, и был удален с площадки.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»