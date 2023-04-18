«Я бы поступил точно так же». Шакил О’Нил встал на сторону Грина в инциденте с Сабонисом

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Легенда НБА Шакил О’Нил считает, что Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») грязно сыграл, наступив на Домантаса Сабониса («Сакраменто»), но у него не было другого выбора, поскольку литовец держал его ногу.

«Один грязный поступок порождает другой грязный поступок. Я не буду сидеть здесь и лицемерить. Я бы поступил точно так же.

Не хватай меня. Что еще мне остается делать? Если я просто продолжу бежать, я упаду. Если ты пытаешься помешать кому-то переступить через тебя, на тебя могут наступить. Это была грязная игра? Конечно, это была грязная игра», – сказал Шак.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

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32 комментария

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kankul777
Только если Шакил наступит, то это может стать преступлением.
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Antuanych
А умный игрок "нарисовал" бы падение от захвата, спровоцировав технический фол для Сабониса, и оставил бы в игре свою команду. С высокой вероятностью затащить концовку.
+37
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Аморалинни
Полностью согласен с шаком
Из Сабониса, который зачем-то прихватил ногу Грина, делают жертву.
Хотя в первую очередь виноват он сам
+66
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+28
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boller_73
Ответ Аморалинни
Полностью согласен с шаком Из Сабониса, который зачем-то прихватил ногу Грина, делают жертву. Хотя в первую очередь виноват он сам
Тут дело в том, что это была умная провокация от Сабониса и Грин на неё повёлся как вчерашний школьник, а не ветеран НБА. Его легко вывести из себя, а это чревато пропуском игры в ПО и вообще вылетом в первом раунде.
+32
-6
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Van
Забавно видеть как черная братва и местные фаны ГСВ защищают Грина)
Сабонис может быть сколько угодно виноват, но Грин сначала запнулся, потом НАСТУПИЛ ВСЕМ ВЕСОМ и ОТПРЫГНУЛ.
Кто то реально считает что это адекватное действие, даже если тебя прихватывают? Хотя и прихват то сомнительный был. Ну пнул бы назад ногу. Но прыгать на человеке)
Отпрыгнул бы так сабас от Грина в студиях всяких еспн начались бы шествия БЛМ. А этот легендарный неадекват после яиц Адамса, челюсти Пула и массы других эпизодов опять не уиноуэн
+36
-11
+25
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Сергей Пузанков
Ответ Аморалинни
Полностью согласен с шаком Из Сабониса, который зачем-то прихватил ногу Грина, делают жертву. Хотя в первую очередь виноват он сам
Похоже дело в репутации. Мне вспомнился эпизод между Йокичем и Моррисом. Серб очень грязно сыграл и нанёс реально тяжёлую травму, но его тогда все оправдали, ведь это был ответ на грубость соперника, ну и репутация самого Йокича и Морриса говорила не в пользу последнего.
+9
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nbawade
Ответ Van
Забавно видеть как черная братва и местные фаны ГСВ защищают Грина) Сабонис может быть сколько угодно виноват, но Грин сначала запнулся, потом НАСТУПИЛ ВСЕМ ВЕСОМ и ОТПРЫГНУЛ. Кто то реально считает что это адекватное действие, даже если тебя прихватывают? Хотя и прихват то сомнительный был. Ну пнул бы назад ногу. Но прыгать на человеке) Отпрыгнул бы так сабас от Грина в студиях всяких еспн начались бы шествия БЛМ. А этот легендарный неадекват после яиц Адамса, челюсти Пула и массы других эпизодов опять не уиноуэн
: "Ну пнул бы назад ногу"

Что-то новое в русской словесности
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Сергей Пузанков
Ща Шака заминусуют
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Alexey Vorotnikov
не люблю ни ГСВ ни Грина тк за Кливленд топлю, но здесь Сабонис сам виноват, ничего такого Грин не сделал, абсолютно инстинктивно, альтернативный вариант падать с 2 метров роста когда тебя хватают лишая равновесия, так себе затея
+9
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рождённый в СССР
Ответ Илья Петров
Судьи даже выдумали фол попе Грина (пришлось челендж спалить), которая коснулась святого Сабониса, что говорить об этом эпизоде.
а эпизод где сабонис руками в лицо Карри толкнул и головой о его коленку стукнулся, а потом умирал минут 10
+7
-2
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Ales Yuzefovich
Ответ Сергей Пузанков
Похоже дело в репутации. Мне вспомнился эпизод между Йокичем и Моррисом. Серб очень грязно сыграл и нанёс реально тяжёлую травму, но его тогда все оправдали, ведь это был ответ на грубость соперника, ну и репутация самого Йокича и Морриса говорила не в пользу последнего.
Абсолютно правильно: именно в репутации и дело.
Есть игрок А и игрок B, и оба влипают в ситуацию, где каждый сыграл хреново и неспортивно. Только игрок А в таких ситуациях ранее замечен не был, а игрок B - попадает в них с завидной регулярностью. Вполне очевидно, что значительная доля критики будет направлена именно на игрока B. И это нормально.
+7
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Tim Timson
согласен с Шаком. но думаю его бы за ногу только Сабас старший рискнул бы зацепить. да и Арвидас не был таким игроком как сынок провокатором)
+11
-7
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Игорь Какосов
Ответ Van
Забавно видеть как черная братва и местные фаны ГСВ защищают Грина) Сабонис может быть сколько угодно виноват, но Грин сначала запнулся, потом НАСТУПИЛ ВСЕМ ВЕСОМ и ОТПРЫГНУЛ. Кто то реально считает что это адекватное действие, даже если тебя прихватывают? Хотя и прихват то сомнительный был. Ну пнул бы назад ногу. Но прыгать на человеке) Отпрыгнул бы так сабас от Грина в студиях всяких еспн начались бы шествия БЛМ. А этот легендарный неадекват после яиц Адамса, челюсти Пула и массы других эпизодов опять не уиноуэн
Шакил правильно сказал из тупой ситуации нет красивого выхода. Не надо искать красавца из грязнухи. Можно было начать бежать и упасть, спровоцировать фол сабонису, попросить повтор, разнытся,. Но во первых на это смотреть противно. Во вторых можно галик сломать колено вывернуть, пальцы сломать от падения как хиро,. Если кто то сломался поймёт
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AEZAKMI228
Ответ Илья Петров
"НАСТУПИЛ ВСЕМ ВЕСОМ" дальше можно не читать. Впрочем прочитал, лучше бы не читал все таки ))) все смешалось и даже блм приплел...
т ы целый день сидишь отвечаешь на каждый камент
+5
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Игорь Какосов
Собонис всю игру хватал за подмышки ставил подножки судьи молчали. И вот сабос в себя поверил и на болевой пошёл. Виноваты судьи. Дали разгулятся
+16
-13
+3
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Super Objectively
Ответ Аморалинни
Полностью согласен с шаком Из Сабониса, который зачем-то прихватил ногу Грина, делают жертву. Хотя в первую очередь виноват он сам
))) зависть ГСВ это просто все .. И отсутствия у людей самой простой причинно-следственной связи в событиях
+13
-10
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Nikita1981
Если бы Шакил на кого-то наступил, то был бы труп. Возможно, поэтому Шакила не хватали за ноги ))
+3
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AEZAKMI228
Ответ Илья Петров
ну, пытался на лавочке девчонок ВШЭ цеплять, не получается. Приходится задротить за клавиатурой.
за компиком круче
+2
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Илья Петров
Ответ Игорь Какосов
Собонис всю игру хватал за подмышки ставил подножки судьи молчали. И вот сабос в себя поверил и на болевой пошёл. Виноваты судьи. Дали разгулятся
Судьи даже выдумали фол попе Грина (пришлось челендж спалить), которая коснулась святого Сабониса, что говорить об этом эпизоде.
+9
-7
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Van
Ответ Илья Петров
ты же сам на свой вопрос и ответил. Грин 100+ кг. Теперь представь когда 100 кг еще и с усилием прилетает в грудак по ребрам... дальше развивать мысль или сам сообразишь?
Соображать ты со своими друзьями подпивасами на лавочке будешь и таким же тоном снисходительным там общаться. Если так обидно за Грина, сходи в уголок помолись за его контракт новый)

Если по существу вопроса, ребра и больше 100кг могут выдержать. Боксеры средние 500кгс спокойно бьют и ничего.

Ты не в состоянии посмотреть повторы видимо и понять, что Грин наступил и отпрыгнул от Сабониса? Или в чем вопрос? Он должен был ему грудину в мясо продавить, чтобы у тебя сомнения мимолётные возникли в адекватности действий дреймонда?
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Van
Ответ nbawade
: "Ну пнул бы назад ногу" Что-то новое в русской словесности
действительно, коряво выразился) надо на рентгент грамотности записаться
+1
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Van
Ответ Илья Петров
"НАСТУПИЛ ВСЕМ ВЕСОМ" дальше можно не читать. Впрочем прочитал, лучше бы не читал все таки ))) все смешалось и даже блм приплел...
Не знаю как там физика у чемпионских ГСВ работает, может Лейкоб налог отдельный за нее платит, но когда человек отталкивается ногой и прыгает, давление может быть и больше чем его вес)
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sboku
Ответ Илья Петров
"НАСТУПИЛ ВСЕМ ВЕСОМ" дальше можно не читать. Впрочем прочитал, лучше бы не читал все таки ))) все смешалось и даже блм приплел...
+100500
+1
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Van
Ответ Игорь Какосов
Шакил правильно сказал из тупой ситуации нет красивого выхода. Не надо искать красавца из грязнухи. Можно было начать бежать и упасть, спровоцировать фол сабонису, попросить повтор, разнытся,. Но во первых на это смотреть противно. Во вторых можно галик сломать колено вывернуть, пальцы сломать от падения как хиро,. Если кто то сломался поймёт
В этом ключе согласен, опасная игра есть опасная игра. Сам всячески осуждаю подобное, и переживаю из за травм любых игроков. Если бы Грин в этой ситуации травмировался, радости бы не испытал никакой.

Сабонис сыграл грязно, но меня смущает у Шака смещение акцента в сторону оправдания поступка Грина. Он мог много как ответить и получить тот же неспортивный, но наступать на человека и отпрыгивать от него это новый уровень неадекватности.
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Илья Петров
Ответ Van
Соображать ты со своими друзьями подпивасами на лавочке будешь и таким же тоном снисходительным там общаться. Если так обидно за Грина, сходи в уголок помолись за его контракт новый) Если по существу вопроса, ребра и больше 100кг могут выдержать. Боксеры средние 500кгс спокойно бьют и ничего. Ты не в состоянии посмотреть повторы видимо и понять, что Грин наступил и отпрыгнул от Сабониса? Или в чем вопрос? Он должен был ему грудину в мясо продавить, чтобы у тебя сомнения мимолётные возникли в адекватности действий дреймонда?
ну ладно извини, не думал, что ты такой нежный.
бл какие вы убогие, повтор сами то видели? хватит сказки выдумывать про "танцы" на груди... видно, что акцента там в грудь никакого нет, основной вес на другой ноге.
тон блин снисходительный, иди в институт благородных девиц, нежинка.
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