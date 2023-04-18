«Я бы поступил точно так же». Шакил О’Нил встал на сторону Грина в инциденте с Сабонисом

Легенда НБА Шакил О’Нил считает, что («Голден Стэйт») грязно сыграл, наступив на («Сакраменто»), но у него не было другого выбора, поскольку литовец держал его ногу.

«Один грязный поступок порождает другой грязный поступок. Я не буду сидеть здесь и лицемерить. Я бы поступил точно так же.

Не хватай меня. Что еще мне остается делать? Если я просто продолжу бежать, я упаду. Если ты пытаешься помешать кому-то переступить через тебя, на тебя могут наступить. Это была грязная игра? Конечно, это была грязная игра», – сказал Шак.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»