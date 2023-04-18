«Я бы поступил точно так же». Шакил О’Нил встал на сторону Грина в инциденте с Сабонисом
Легенда НБА Шакил О’Нил считает, что Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») грязно сыграл, наступив на Домантаса Сабониса («Сакраменто»), но у него не было другого выбора, поскольку литовец держал его ногу.
«Один грязный поступок порождает другой грязный поступок. Я не буду сидеть здесь и лицемерить. Я бы поступил точно так же.
Не хватай меня. Что еще мне остается делать? Если я просто продолжу бежать, я упаду. Если ты пытаешься помешать кому-то переступить через тебя, на тебя могут наступить. Это была грязная игра? Конечно, это была грязная игра», – сказал Шак.
«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»
Из Сабониса, который зачем-то прихватил ногу Грина, делают жертву.
Хотя в первую очередь виноват он сам
Сабонис может быть сколько угодно виноват, но Грин сначала запнулся, потом НАСТУПИЛ ВСЕМ ВЕСОМ и ОТПРЫГНУЛ.
Кто то реально считает что это адекватное действие, даже если тебя прихватывают? Хотя и прихват то сомнительный был. Ну пнул бы назад ногу. Но прыгать на человеке)
Отпрыгнул бы так сабас от Грина в студиях всяких еспн начались бы шествия БЛМ. А этот легендарный неадекват после яиц Адамса, челюсти Пула и массы других эпизодов опять не уиноуэн
Что-то новое в русской словесности
Есть игрок А и игрок B, и оба влипают в ситуацию, где каждый сыграл хреново и неспортивно. Только игрок А в таких ситуациях ранее замечен не был, а игрок B - попадает в них с завидной регулярностью. Вполне очевидно, что значительная доля критики будет направлена именно на игрока B. И это нормально.
Если по существу вопроса, ребра и больше 100кг могут выдержать. Боксеры средние 500кгс спокойно бьют и ничего.
Ты не в состоянии посмотреть повторы видимо и понять, что Грин наступил и отпрыгнул от Сабониса? Или в чем вопрос? Он должен был ему грудину в мясо продавить, чтобы у тебя сомнения мимолётные возникли в адекватности действий дреймонда?
Сабонис сыграл грязно, но меня смущает у Шака смещение акцента в сторону оправдания поступка Грина. Он мог много как ответить и получить тот же неспортивный, но наступать на человека и отпрыгивать от него это новый уровень неадекватности.
бл какие вы убогие, повтор сами то видели? хватит сказки выдумывать про "танцы" на груди... видно, что акцента там в грудь никакого нет, основной вес на другой ноге.
тон блин снисходительный, иди в институт благородных девиц, нежинка.