«На площадке?» Джордан Пул ответил на вопрос о «хаосе, создаваемом ветеранами «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео НБА плей-офф Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул привлек к себе внимание во время пресс-конференции перед серией первого раунда с «Сакраменто».

Журналистка спросила у Пула о «хаосе, создаваемом ветеранами «Уорриорз», в котором они способны процветать и добиваться успеха (на видео с третьей минуты).

«На площадке?» – поинтересовался в ответ Пул.

Слова Пула посчитали отсылкой к ситуации перед началом сезона, когда форвард Дрэймонд Грин нокаутировал молодого защитника во время тренировки.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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1 комментарий

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п╔я┐п╟п╫
отпустил шпильку...
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