«На площадке?» Джордан Пул ответил на вопрос о «хаосе, создаваемом ветеранами «Уорриорз»

Защитник « » привлек к себе внимание во время пресс-конференции перед серией первого раунда с « ».

Журналистка спросила у Пула о «хаосе, создаваемом ветеранами «Уорриорз», в котором они способны процветать и добиваться успеха (на видео с третьей минуты).

«На площадке?» – поинтересовался в ответ Пул.

Слова Пула посчитали отсылкой к ситуации перед началом сезона, когда форвард нокаутировал молодого защитника во время тренировки.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории