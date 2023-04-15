«На площадке?» Джордан Пул ответил на вопрос о «хаосе, создаваемом ветеранами «Уорриорз»
Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул привлек к себе внимание во время пресс-конференции перед серией первого раунда с «Сакраменто».
Журналистка спросила у Пула о «хаосе, создаваемом ветеранами «Уорриорз», в котором они способны процветать и добиваться успеха (на видео с третьей минуты).
«На площадке?» – поинтересовался в ответ Пул.
Слова Пула посчитали отсылкой к ситуации перед началом сезона, когда форвард Дрэймонд Грин нокаутировал молодого защитника во время тренировки.
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