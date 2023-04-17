Кевин Дюрэнт о Кавае Ленарде: «Один из лучших в истории»

Теги Клипперс Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт высоко отозвался о своем оппоненте Кавае ЛенардеКлипперс»).

«Против него сложно защищаться, Кавай может забить с любой точки. Попадал нужные броски во второй половине, а в заключительной четверти оформил несколько важных трехочковых.

Он один из лучших в истории, поэтому мы должны продолжать воздействовать физически и создавать ему как можно больше трудностей», – сказал Дюрэнт.

Кавай отметился 38 очками, 5 подборами и 5 передачами, реализовав 13 из 24 бросков с игры. «Клипперс» повели в серии – 1-0.

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19 комментариев

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ispomca
КД говорит про его атакующие способности и говорит, что он один лучших в истории.. хотя защиту я считал сильнейшей его стороной.. Кавай очень крут конечно
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711M
Ответ McLARENf1
Так ведь действительно это мнение имеет право на жизнь, праймовые Кавай, Ховард, Уэстбрук были одни из лучших в последние 10-15 лет
ну так все, кого ты перечислил - холлоффеймеры, а все холлоффеймеры - априори одни из величайших. клей будет по итогу карьеры топ-5 шутером в истории, уэстбрук вообще какой-то свой вид спорта основал. кавай - ну а что кавай? 2 чемпионства, 2 мвп финала в 2 разных командах, причем с торонто - максимально героическая, свэговая и неповторимая история. хаким оладжувон для тебя - не один из величайших разве? так вот у кавая регалий не меньше. и в чем проблема? наоборот круто, когда
лига переполнена олл-тайм талантами, ты потом внукам будешь рассказывать, как у тебя одновременно 10 холлоффеймеров каждый год за гайки боролось, не то что щас аххахах
+19
-3
+16
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McLARENf1
Ответ blooooomka
Как достали эти комплименты - "один из величайших в истории" , после игры, когда человек хорошо сыграл, что о противниках, что о одноклубниках. Получается , одних из величайших человек 500 уже в лиге за всю историю. Зачем тогда было создавать этот список(50 величайших в истории НБА, если время идёт пройдет 2000лет, и как с этого списка откинуть игроков , чтоб стало 50?) Только после серий и слышишь - Кавай один из , Клей Томпсон один из, Уэстбрук один из , Ховард и тд, тогда нужно создать группу - тысяча величайших в истории НБА , а лучше миллион. Пол лиги величайших ежегодно , за 70+ сезонов, не до*рена ли?
Так ведь действительно это мнение имеет право на жизнь, праймовые Кавай, Ховард, Уэстбрук были одни из лучших в последние 10-15 лет
+13
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+10
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Misson
В отличие от большинства других звезд Кавай в плей-офф только прибавляет, под давлением не теряется, когда он здоров, то действует как машина, остановить которую почти невозможно. Тут уже стали забывать Кавая, но Кавай - это Кавай. Терминатор плей-офф.
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artcity
Кавай игру провёл на том уровне что от него ждут в плей-офф, а вот Дюрант в начале смазал кучу бросков и только к середине игры как-то стабилизировался.
1-0 за Клипперс и за Кавая.
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blooooomka
Ответ 711M
ну так все, кого ты перечислил - холлоффеймеры, а все холлоффеймеры - априори одни из величайших. клей будет по итогу карьеры топ-5 шутером в истории, уэстбрук вообще какой-то свой вид спорта основал. кавай - ну а что кавай? 2 чемпионства, 2 мвп финала в 2 разных командах, причем с торонто - максимально героическая, свэговая и неповторимая история. хаким оладжувон для тебя - не один из величайших разве? так вот у кавая регалий не меньше. и в чем проблема? наоборот круто, когда лига переполнена олл-тайм талантами, ты потом внукам будешь рассказывать, как у тебя одновременно 10 холлоффеймеров каждый год за гайки боролось, не то что щас аххахах
Сравнить кавая с хакимом? Реально? Да в по у них ровня, но что фантастического кроме Дпоя показал Кавай в регулярке? Там тотальное доминирование по заслугам Хакима. Я не принижаю Кавая , но он себя до конца не реализовал, часто травмируется , регулярке часто пропускает много матчей. А Хаким в топе и рекордов НБА. Подборы , блоки , мвп ДПой, лидер чемпионата по подборки , блокшотам неоднократо , по символическим сборным, лидер лиги по блок-шотпм олл тайм, квадрупл дабл. У Кавая травмы? Так это не проблема того же Хакима. У Кавая кроме Дпоя ниодного достижения в регулярке . Вот действительно в историческом плане кого больше помнить будут Хакима или с Кавая ( чисто за 2 финала). Так по мне уже Баркли круче Кавая добился многого, а гайку не получил не повезло играть в эру Майкла и ко
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Nikita Dorodenko
Кеша выдал базу
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blooooomka
Ответ Xell
Ты не догоняешь просто)) Ну пройдет 2000лет и что, будут новые звезды, список обновится, можно расширить до ста.
Да нет я про сам факт скажем так зализывания. Скажи ты хорошо сыграл один из лучших своего поколения. Хорошо , там про Ховарда был разговор, он был доминатором без вопросов( гайку получил как ролевик), Уэстбрук тупо статистика- ушли звёзды и он среди ролевиков забирал подборы у центровых нормальный такой величайший , в по выводил , больше без геройств. Я не про кого то в целом , а про то можно сказать сыграл фантастически или типа того, а они всех в ХОф записывают. Ещё пару игр от Ривза и Леброн скажет , один из величайших беляшей к примеру. Очень много лести среди баскетболистов и зализывания, про это имел ввиду.
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ecopromo
Сыграли то неплохо. Все бились. Но надо для начала научиться забирать подборы, уже бы вели бы в серии.
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kondratiy
Ответ blooooomka
Сравнить кавая с хакимом? Реально? Да в по у них ровня, но что фантастического кроме Дпоя показал Кавай в регулярке? Там тотальное доминирование по заслугам Хакима. Я не принижаю Кавая , но он себя до конца не реализовал, часто травмируется , регулярке часто пропускает много матчей. А Хаким в топе и рекордов НБА. Подборы , блоки , мвп ДПой, лидер чемпионата по подборки , блокшотам неоднократо , по символическим сборным, лидер лиги по блок-шотпм олл тайм, квадрупл дабл. У Кавая травмы? Так это не проблема того же Хакима. У Кавая кроме Дпоя ниодного достижения в регулярке . Вот действительно в историческом плане кого больше помнить будут Хакима или с Кавая ( чисто за 2 финала). Так по мне уже Баркли круче Кавая добился многого, а гайку не получил не повезло играть в эру Майкла и ко
Всё так, конечно. Но вот что хочется отметить - как же Каваю (в отличии от Баркли) повезло играть в эпоху доминирующего ЛеБрона и сразу же Карри-ГСВ. И оба стоят близко с М.Ж. по "величию".
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dontcallmyname
Ответ 711M
ну так все, кого ты перечислил - холлоффеймеры, а все холлоффеймеры - априори одни из величайших. клей будет по итогу карьеры топ-5 шутером в истории, уэстбрук вообще какой-то свой вид спорта основал. кавай - ну а что кавай? 2 чемпионства, 2 мвп финала в 2 разных командах, причем с торонто - максимально героическая, свэговая и неповторимая история. хаким оладжувон для тебя - не один из величайших разве? так вот у кавая регалий не меньше. и в чем проблема? наоборот круто, когда лига переполнена олл-тайм талантами, ты потом внукам будешь рассказывать, как у тебя одновременно 10 холлоффеймеров каждый год за гайки боролось, не то что щас аххахах
Будем откровенны , человек 30 стопудова , если не больше можно вычеркнуть из ХОФ, у некоторых по 400 игр и без гаек и достижений личных и командных. ХОФ я считаю перебарщивает порой с включением сомнительных кандидатов.
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blooooomka
Ответ Артем Андреев
У Кавая нет МВП регулярки только по двум причинам: что в 2016 Карри проводил революцию в игре, а в 2017 сошел с ума Уэстбрук.
Я не Хейтер Кавая , наоборот уважаю. Но Кавай очень сильносебя не раскрыл , у него 2 сезона с 70+ игр 72, 74. Тот же дюрант начал ломаться с 2019( была травма 2014-15, но он норм оклемался). По финалам да был хорош, но не считая финала с Майами добре , если он был третьей звездой команды в том же по, получил как и Игги за защиту, в Торонто, он полноценная звезда , обратно классныц баззер Филадельфии , но травма Дюранта решила исход. Да было много разных факторов , в фаиналах невезения, травмы , температуры и тд. Но... В первом финале он не был и в помине конкретным топом в по ( да 7 игр и прекрасная защита в финале, второй классно сыграл, но Дюрант офф)Обратно скажу я может Хейтер Рюкзака , черепахи, Карри , но не Ленарда, как игрок уважительный звезда с ЗАЩИТОЙ, на что нынешние звёзды кладут... И очень жаль что он не реализовал себя на 100 , Макс 80 процентов
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711M
Ответ McLARENf1
Вообще не понятна суть ваших претензий, а вышеперечисленные лица мною, были указанны в предыдущем комментарии
извините, я не тому нажал ответить - отвечал блумке. к вам претензий ноль, со всем согласен
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Матвей Дойников
Ответ Целиноградец
Сразу видно, что Дюрекс в отличии от завсегдатаев спортса, ничего в баскете не понимает. Игру то сделал Уэстбрук, целых 9 очков и 3 из 19 с игры. Но птицу видно по помету, пардон, по блок-шоту
Ты зачем от санитаров сбежал?
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