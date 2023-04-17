Кевин Дюрэнт о Кавае Ленарде: «Один из лучших в истории»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт высоко отозвался о своем оппоненте Кавае Ленарде («Клипперс»).
«Против него сложно защищаться, Кавай может забить с любой точки. Попадал нужные броски во второй половине, а в заключительной четверти оформил несколько важных трехочковых.
Он один из лучших в истории, поэтому мы должны продолжать воздействовать физически и создавать ему как можно больше трудностей», – сказал Дюрэнт.
Кавай отметился 38 очками, 5 подборами и 5 передачами, реализовав 13 из 24 бросков с игры. «Клипперс» повели в серии – 1-0.
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1-0 за Клипперс и за Кавая.