Кевин Дюрэнт о Кавае Ленарде: «Один из лучших в истории»

Звездный форвард « » высоко отозвался о своем оппоненте (« »).

«Против него сложно защищаться, Кавай может забить с любой точки. Попадал нужные броски во второй половине, а в заключительной четверти оформил несколько важных трехочковых.

Он один из лучших в истории, поэтому мы должны продолжать воздействовать физически и создавать ему как можно больше трудностей», – сказал Дюрэнт.

Кавай отметился 38 очками, 5 подборами и 5 передачами, реализовав 13 из 24 бросков с игры. «Клипперс» повели в серии – 1-0.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым