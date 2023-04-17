«Финикс» потерпел первое поражение с Кевином Дюрэнтом в составе
«Финикс» с поражения начал серию первого раунда против «Клипперс» – 110:115, 0-1.
«Санз» потерпели первое поражение со звездным форвардом Кевином Дюрэнтом в составе.
Дюрэнт стал игроком «Финикса» в феврале перед дедлайном. После этого он из-за травм принял участие лишь в восьми матчах, все заканчивались победами клуба из Аризоны.
На счету Кевина 27 очков, 9 подборов и 11 передач.
На последних секундах экс-одноклубник Дюрэнта по «Тандер» Расселл Уэстбрук стал автором победного блок-шота.
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