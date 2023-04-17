«Финикс» потерпел первое поражение с Кевином Дюрэнтом в составе

Теги Клипперс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

«Финикс» с поражения начал серию первого раунда против «Клипперс» – 110:115, 0-1.

«Санз» потерпели первое поражение со звездным форвардом Кевином Дюрэнтом в составе.

Дюрэнт стал игроком «Финикса» в феврале перед дедлайном. После этого он из-за травм принял участие лишь в восьми матчах, все заканчивались победами клуба из Аризоны.

На счету Кевина 27 очков, 9 подборов и 11 передач.

На последних секундах экс-одноклубник Дюрэнта по «Тандер» Расселл Уэстбрук стал автором победного блок-шота.

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Ильинский
Все еще легчайшая серия для Санс?
+59
-4
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Drinkinss
Если он и тут в 1 раунде отлетит то я даж не знаю…
+60
-6
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fl4wless
Мне нравится, как на спортс.ру всегда победителя серии определяют по первой игре)))
+48
-1
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0ptimus.
И будьте уверенны не последнее
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Givi Shotadze
На мой вкус - это самая ровная пара в ПО. Звезды команд примерно одного поколения, кроме Букера. Опыт поровну, история травм поровну. Что станет иксфактором в следующей игре мы не знаем, сегодня Кавай был здоров и стабилен до последней секунды.
За баскетбол высшего качества
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donskoy89
Ответ Fl4wless
Мне нравится, как на спортс.ру всегда победителя серии определяют по первой игре)))
Да, тут победителя чемпионата и танков определяют после 5 игр регулярки.

Силой вращения диванов местных экспертов можно запитать весь мир энергией. Никакие нефть и газ не нужны будут
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
Ответ Drinkinss
Если он и тут в 1 раунде отлетит то я даж не знаю…
И тут? И как часто здоровый Дюрант отлетал в первом раунде?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Южка
Да Кавай сильнее конечно. С PG13 размотали б Санс вообще
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TurboMen
Переотдыхали
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Сергей Пузанков
Ну да, всё также надо выиграть две игры дома, две на выезде. Только отдыха перед вторым раундом меньше будет
Всего то надо было выиграть первую игру дома, у команды где вторая звезда травмирована, а не получилось, и тут оказывается всего то 4 игры еще надо выиграть)))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Купол
Ответ Fl4wless
Мне нравится, как на спортс.ру всегда победителя серии определяют по первой игре)))
по первой четверти)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Данилов
А теперь представьте, что Расс перестанет пулять кирпичи(а он в Клипперс их почти не бросал после перехода), и вы увидите, что те матчи, где Санс типо "недонастроился"(как мне тут писали) на скамейку Денвера,продолжатся и закончатся скорым апсетом. По факту их скушали в защите. Да, не как Хит с Бакс, но всё же
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максюша
Ответ 0ptimus.
И будьте уверенны не последнее
*Уверенннннннннннннны
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shilinya
Ответ 0ptimus.
И будьте уверенны не последнее
серъезно?!))
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Drinkinss
Ответ Брэд Либил
И тут? И как часто здоровый Дюрант отлетал в первом раунде?
в прошлом сезоне?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ответ Олег Иванов
Это ещё Санс повезло, что Джордж болен.
так он же всегда в ПО недомогает.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
Лютый матч, лютая серия будет, мб затянется все на 7 матчей
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Korban Cobain
Ответ fcsmalex
У Вестбрука 3 из 19 с игры, если еще и его посадят, то Финиксу грозит свит)
Они с ним при такой стате вели +15 кста.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Данилов
Ответ Givi Shotadze
На мой вкус - это самая ровная пара в ПО. Звезды команд примерно одного поколения, кроме Букера. Опыт поровну, история травм поровну. Что станет иксфактором в следующей игре мы не знаем, сегодня Кавай был здоров и стабилен до последней секунды. За баскетбол высшего качества
Уэстбрук не так много травмировался 😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
Ответ Южка
Да Кавай сильнее конечно. С PG13 размотали б Санс вообще
Та ваще
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0ptimus.
Ответ Максим Максюша
*Уверенннннннннннннны
Извиняюсь, Уверены с одной Н пишется
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ответ mqh9pzrxgf
Всего то надо было выиграть первую игру дома, у команды где вторая звезда травмирована, а не получилось, и тут оказывается всего то 4 игры еще надо выиграть)))
Ну не получилось, бывает. Пока ещё никто не проходил ПО без поражений.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Иванов
Это ещё Санс повезло, что Джордж болен.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A. V.
С Кевин бывает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
out_nma
Ответ Drinkinss
в прошлом сезоне?
Хотел сумничать и сказать, что он вылетел во втором от Милуоки, как вдруг вспомнил, что это было в позапрошлом сезоне)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий