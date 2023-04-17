«Финикс» с поражения начал серию первого раунда против « » – 110:115, 0-1.

«Санз» потерпели первое поражение со звездным форвардом в составе.

Дюрэнт стал игроком « » в феврале перед дедлайном. После этого он из-за травм принял участие лишь в восьми матчах, все заканчивались победами клуба из Аризоны.

На счету Кевина 27 очков, 9 подборов и 11 передач.

На последних секундах экс-одноклубник Дюрэнта по «Тандер» стал автором победного блок-шота.

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