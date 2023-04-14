Кевин Дюрэнт: «Не жалею об уходе из «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт утверждает, что не жалеет из-за решения покинуть «Голден Стэйт» в 2019 году и объединить усилия с Кайри Ирвингом в «Бруклине».

«Черт, я точно не жалею ни о чем из сделанного. Я не жалею о времени, которое провел в лиге, потому что считаю, что с игровой точки зрения становился лучше с каждым днем. Мне кажется, всякий раз при выходе на площадку я выдавал свой максимум», – сказал Дюрэнт.

Главным достижением с «Нетс» для Дюрэнта стал выход в полуфинал Востока, в котором команда в семи матчах уступила будущему чемпиону «Милуоки».

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20 комментариев

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Дмитрий Чирко
Ответ Аморалинни
Наследие Леброна еще больше от того, что он смог победить великий ГСВ
1 раз победить и 2 раза проиграть. Само то, что говорят не о том, что ГСВ отнял 2 гайки у Леброна, а о том, что это он смог одну затащить, лучше всего говорит о крутости ГСВ.
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Klna Jislime
Да после того, когда Карри выиграл еще один титул, то ты точно Кевин жалеешь...
Заглушить это ты сможешь, если возьмешь титул с Санс
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Night blackwolf
Ответ трович
Кеша, ну камон. Если ты думаешь, что предыдущие двадцать семь интервью на тему "как я совсем-пресовсем не жалею об уходе из ГСВ и как мне замечательно там, где я сейчас" никого не убедили, то типа ситуация резко изменится после двадцать восьмого интервью?..
Ну камон. Неужели ему самому интересно об этом говорить?) наверняка спрашивают его, а он отвечает, всё просто)
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Night blackwolf
Ответ Мурзин Ринат
Этот союз был труслив с обеих сторон, особенно со стороны гсв , которые побежали спасать свое величие после 73-9 с великим проигрышем в финале
трусливые союзы, это к Леброну, который бегал с шайками в команды. А тут просто подписание свободного агента.
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Аморалинни
Ответ totocash
гсв знатно подпортили наследие дюрэнта и леброна. брали гайки до с ним и после кевина. ну а леброну испортили Прайм своими 4 перстнями в "его" эпоху, сделав ее своей.
Наследие Леброна еще больше от того, что он смог победить великий ГСВ
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Дориан Грей_333
Ну, если не ставил перед собой цель выиграть гайку вне Голден Стейт, а просто хотел восстановиться от тяжёлой травмы и спокойно кайфовать в компании корешей (во что верится с трудом), то да, никакого сожаления...
А так, чуть ли не всем понятно, что даже только смена Карри на Кайри, значительно понизила шансы на гайку, не говоря об остальных факторах.
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Мурзин Ринат
Ответ Super Objectively
я жалею(( Такую команду разрушил (((Эх, столько перстней недополучили ...И ты ,и ГСВ! все же ,оглядываясь назад... их союз с ГСВ был почти идеален (((
Этот союз был труслив с обеих сторон, особенно со стороны гсв , которые побежали спасать свое величие после 73-9 с великим проигрышем в финале
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frenemy
Ответ totocash
гсв знатно подпортили наследие дюрэнта и леброна. брали гайки до с ним и после кевина. ну а леброну испортили Прайм своими 4 перстнями в "его" эпоху, сделав ее своей.
ГСВ так-то и себе наследие подгадили, отдав 3-1 в финале после исторической регулярки. Такой сезон с титулом их бы возвел на уровень недосягаемых
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TalSer
Ответ Super Objectively
я жалею(( Такую команду разрушил (((Эх, столько перстней недополучили ...И ты ,и ГСВ! все же ,оглядываясь назад... их союз с ГСВ был почти идеален (((
Они в 19 году все поломались. И Дюрант, и Карри, и Томпсон. Потом востановливались долго, Клэй ещё раз сломался. Думаю ГСВ ничего не потерял именно из-за ухода КД. Как все восстановились, они и выиграли перстень. А вот Дюрант больше гаек и не увидит скорее всего)
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alexLA
Ответ MikeABLG
А чем обмен дэвиса круче-то?
Тем, что его обмен титул принёс в первом же сезоне.
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Analjinn
Ответ Light Yagami
Прайм Бороды в рокец туда же. В любое другое время, минимум, 1 гайку зацепил бы.
Если б Пол не сломался, зацепил бы, а так - ГСВ или Кавс в финале, не так важно кому проигрывать.
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MikeABLG
Ответ alexLA
Его уход из гс - однозначно одно из лучших событий межсезонья 2019. Круче только обмен Дэвиса)) Как сейчас помню - прочитал новость об его уходе и такой прям бальзам на душу, кайф и радость была.))
А чем обмен дэвиса круче-то?
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jonnysilverhand01
В ГСВ тоже не жалеют 🤣
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Light Yagami
Ответ totocash
гсв знатно подпортили наследие дюрэнта и леброна. брали гайки до с ним и после кевина. ну а леброну испортили Прайм своими 4 перстнями в "его" эпоху, сделав ее своей.
Прайм Бороды в рокец туда же. В любое другое время, минимум, 1 гайку зацепил бы.
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totocash
гсв знатно подпортили наследие дюрэнта и леброна. брали гайки до с ним и после кевина. ну а леброну испортили Прайм своими 4 перстнями в "его" эпоху, сделав ее своей.
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alexLA
Его уход из гс - однозначно одно из лучших событий межсезонья 2019. Круче только обмен Дэвиса)) Как сейчас помню - прочитал новость об его уходе и такой прям бальзам на душу, кайф и радость была.))
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artcity
Последний плей-офф Дюранта с ГСВ чистый ужас.
Травма, непонятный диагноз, выход в финале явно неготовым и новая травма ломающая карьеру многих.
Все понимали что он готов уйти, но такой финал в отношениях это уже перебор.
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Роман Князефф
Ну конечно 😂😂😂
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трович
Кеша, ну камон. Если ты думаешь, что предыдущие двадцать семь интервью на тему "как я совсем-пресовсем не жалею об уходе из ГСВ и как мне замечательно там, где я сейчас" никого не убедили, то типа ситуация резко изменится после двадцать восьмого интервью?..
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Super Objectively
я жалею(( Такую команду разрушил (((Эх, столько перстней недополучили ...И ты ,и ГСВ!

все же ,оглядываясь назад... их союз с ГСВ был почти идеален (((
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