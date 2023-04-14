Кевин Дюрэнт: «Не жалею об уходе из «Голден Стэйт»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт утверждает, что не жалеет из-за решения покинуть «Голден Стэйт» в 2019 году и объединить усилия с Кайри Ирвингом в «Бруклине».
«Черт, я точно не жалею ни о чем из сделанного. Я не жалею о времени, которое провел в лиге, потому что считаю, что с игровой точки зрения становился лучше с каждым днем. Мне кажется, всякий раз при выходе на площадку я выдавал свой максимум», – сказал Дюрэнт.
Главным достижением с «Нетс» для Дюрэнта стал выход в полуфинал Востока, в котором команда в семи матчах уступила будущему чемпиону «Милуоки».
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А так, чуть ли не всем понятно, что даже только смена Карри на Кайри, значительно понизила шансы на гайку, не говоря об остальных факторах.
Травма, непонятный диагноз, выход в финале явно неготовым и новая травма ломающая карьеру многих.
Все понимали что он готов уйти, но такой финал в отношениях это уже перебор.
все же ,оглядываясь назад... их союз с ГСВ был почти идеален (((