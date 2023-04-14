Форвард « » утверждает, что не жалеет из-за решения покинуть « » в 2019 году и объединить усилия с в « ».

«Черт, я точно не жалею ни о чем из сделанного. Я не жалею о времени, которое провел в лиге, потому что считаю, что с игровой точки зрения становился лучше с каждым днем. Мне кажется, всякий раз при выходе на площадку я выдавал свой максимум», – сказал Дюрэнт.

Главным достижением с «Нетс» для Дюрэнта стал выход в полуфинал Востока, в котором команда в семи матчах уступила будущему чемпиону «Милуоки».

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