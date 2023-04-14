Кевин Дюрэнт: «Уэстбрук выкладывается против любого соперника. Не уверен, что это как-то связано со мной»

Звездный форвард « » сомневается, что разыгрывающий «Клипперс» отдельно настраивается на матчи с ним.

«Думаю, что Расс выкладывается против любого соперника. Не уверен, что это как-то связано со мной. Для многих болельщиков и зрителей, это, возможно, была напряженная, интенсивная борьба. Как развлечение.

Для нас, игроков, это просто очередная игра, это регулярная программа, но Расс такой и есть. Я так долго играл с ним и так долго наблюдал за ним, что понял: он выкладывается против любого оппонента. Так что я не ожидаю ничего другого», – сказал Дюрэнт.

«Финикс» встретится с « » в рамках первого раунда плей-офф .

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