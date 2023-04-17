Стивен Эй Смит: «Я очень обеспокоен по поводу «Голден Стэйт». Недооценивал «Сакраменто»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Де'Аарон Фокс Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный телеведущий Стивен Эй Смит признался, что недооценивал «Сакраменто», который с победы начал серию первого раунда против действующего чемпиона «Голден Стэйт».

«Я очень обеспокоен по поводу «Голден Стэйт». Де’Аарон Фокс – особенный игрок, и речь идет об уровне Джа Морэнта, речь идет о Деррике Роузе на пике карьеры. Его невозможно остановить. «Уорриорз» не могут с ним справиться.

Я смотрел на «Сакраменто» в первом матче и думал что-то вроде: «Боже, что происходит». Недооценивал этих ребят», – заявил Смит.

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20 комментариев

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La Corsa
Фокс>Джа
+65
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Сергей Орлов
Ответ Xell
Не не не, я хочу чтоб дальше прошли ГС)) И тогда мои Лал в финале конфы. А сакры настроятся за 2002г. С ними будет сложнее.
им было по 6-9 лет, с чего бы им отдельно настраиваться на лал? натягиваете сову на глобус)
+28
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Дориан Грей_333
Ох уж эти эксперты, не скупятся на пафосные словечки.
Фокс крутой игрок, мы об этом знали давно, провёл отличный первый матч в ПО, и сразу же от экспертов "его невозможно остановить...")))
Что они скажут о Ривзе? "Смертельное оружие"? "Ривзинатор"?
Не удивлюсь, если и о Хачимуре, после его снайперских подвигов, скажут что-то вроде "он получил лицензию на убийство", намекая на крутость Бонда...
Блин, работа Перкинса или Стивен Эя - это работа мечты. И в баскетболе особо разбираться не нужно, просто набрасывай любую дичь, которая хоть как-то может заинтересовать телезрителей, и вот, 10 лямов в год зарплаты.)
+21
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xamer 9
У Сакраменто действительно есть все шансы, не только из за слаженного командного механизма и крутых игроков, но и из за преимущества своей площадки - ведь ГСВ весь сезон ужасно играли в гостях
+20
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rembrandao
Ответ La Corsa
Фокс>Джа
Всем адекватным людям это понятно. Пока один понтуется, другой тащит команду.
+14
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Матвей Дойников
Уровень джа морента? Это он оскробил его чтоли?
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Donskoy89
Ответ xamer 9
У Сакраменто действительно есть все шансы, не только из за слаженного командного механизма и крутых игроков, но и из за преимущества своей площадки - ведь ГСВ весь сезон ужасно играли в гостях
Победа в первом матче важна очень.
Проверка боем пройдена. Колени не трясутся.
И, несмотря на то, что многие сомневались - баскетбол кингс работает в ПО.
Будет сложно, дальше. Но, шансы есть.
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Super Objectively
Ответ Xell
А уж как глоры ГС обеспокоены)) Ведь уже до серии расписали как новый титул берут.
Никто не обеспокоен )) Все на чилле )) Первый матч серии . Короли играют дома ! Короли не показали ничего сверхъестественного! Хорошо попадали свои броски! Сделали ровно то что все и ждали от них... молодцы )
Но сказать что они чем то удивили ...я не могу )
ГВС контролировали игру , большую часть игры были впереди по счету.. ))

Никто не говорит что Короли легкий соперник ) В ПО не бывает легких)))) Но все же ..говорить что это соперник которого невозможно обыграть ...Тоже полная глупость )))

Ждем увидеть что будет дальше) Лично мне ,даже несмотря на поражения , игра понравилось очень... Обе команды были в огне ))
+9
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Сергей Орлов
Ответ xamer 9
У Сакраменто действительно есть все шансы, не только из за слаженного командного механизма и крутых игроков, но и из за преимущества своей площадки - ведь ГСВ весь сезон ужасно играли в гостях
отдельный привет всем, кто называл Брауна физруком)
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Donskoy89
Ответ Баркамол Абдулла
Это последняя победа Кингс в плей-офф
Может и такое быть.
Я никогда не изображаю из себя эксперта и 100% прогнозов не даю. Просто написал, про прошедший матч по своим впечатлениям.

А, вот, вы дружище, видимо, уверены в себе)
Сколько, чисто в теории, готовы были бы зарядить на свой прогноз?)
Соточку или хату?))
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luck3r
Ответ Super Objectively
Никто не обеспокоен )) Все на чилле )) Первый матч серии . Короли играют дома ! Короли не показали ничего сверхъестественного! Хорошо попадали свои броски! Сделали ровно то что все и ждали от них... молодцы ) Но сказать что они чем то удивили ...я не могу ) ГВС контролировали игру , большую часть игры были впереди по счету.. )) Никто не говорит что Короли легкий соперник ) В ПО не бывает легких)))) Но все же ..говорить что это соперник которого невозможно обыграть ...Тоже полная глупость ))) Ждем увидеть что будет дальше) Лично мне ,даже несмотря на поражения , игра понравилось очень... Обе команды были в огне ))
Да не обращай внимания на этого шизика, он обеспокоен за ГСВ больше, чем все фанаты и глоры. Почти под каждой новостью ГСВ его вижу. Рассказывает, про какие то мистические предсказания глоров на победу 4/0 от ГСВ и троллит опираясь на это. В общем не достоин он внимания.
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duberry
Ответ La Corsa
Фокс>Джа
А было время, когда все считали наоборот, смешно и вспомнить
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Славонычч
Вторую игру ГС будут рвать жилы
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luck3r
Ответ Сергей Орлов
отдельный привет всем, кто называл Брауна физруком)
Да все кому не лень называют тренеров физруками (исключение разве что Попович). А так у нас и Керр физрук, и Браун и все остальные.
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Сергей Орлов
Ответ luck3r
Да все кому не лень называют тренеров физруками (исключение разве что Попович). А так у нас и Керр физрук, и Браун и все остальные.
буквально вчера тут в комментариях Буденхольцера прямо уничтожали)
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luck3r
Ответ beregost
Количество скобочек выдаёт беспокойство)
Это просто такой тип людей, которым очень нравится использовать огромное количество скобочек в своих сообщениях. Если ты зайдешь в его профиль и посмотришь комментарии, тогда сможешь подтвердить это.
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