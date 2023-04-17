Известный телеведущий признался, что недооценивал «Сакраменто», который с победы начал серию первого раунда против действующего чемпиона « ».

«Я очень обеспокоен по поводу «Голден Стэйт». Де’Аарон Фокс – особенный игрок, и речь идет об уровне Джа Морэнта, речь идет о Деррике Роузе на пике карьеры. Его невозможно остановить. «Уорриорз» не могут с ним справиться.

Я смотрел на « » в первом матче и думал что-то вроде: «Боже, что происходит». Недооценивал этих ребят», – заявил Смит.

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым