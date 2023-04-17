Стивен Эй Смит: «Я очень обеспокоен по поводу «Голден Стэйт». Недооценивал «Сакраменто»
Известный телеведущий Стивен Эй Смит признался, что недооценивал «Сакраменто», который с победы начал серию первого раунда против действующего чемпиона «Голден Стэйт».
«Я очень обеспокоен по поводу «Голден Стэйт». Де’Аарон Фокс – особенный игрок, и речь идет об уровне Джа Морэнта, речь идет о Деррике Роузе на пике карьеры. Его невозможно остановить. «Уорриорз» не могут с ним справиться.
Я смотрел на «Сакраменто» в первом матче и думал что-то вроде: «Боже, что происходит». Недооценивал этих ребят», – заявил Смит.
Фокс крутой игрок, мы об этом знали давно, провёл отличный первый матч в ПО, и сразу же от экспертов "его невозможно остановить...")))
Что они скажут о Ривзе? "Смертельное оружие"? "Ривзинатор"?
Не удивлюсь, если и о Хачимуре, после его снайперских подвигов, скажут что-то вроде "он получил лицензию на убийство", намекая на крутость Бонда...
Блин, работа Перкинса или Стивен Эя - это работа мечты. И в баскетболе особо разбираться не нужно, просто набрасывай любую дичь, которая хоть как-то может заинтересовать телезрителей, и вот, 10 лямов в год зарплаты.)
Проверка боем пройдена. Колени не трясутся.
И, несмотря на то, что многие сомневались - баскетбол кингс работает в ПО.
Будет сложно, дальше. Но, шансы есть.
Но сказать что они чем то удивили ...я не могу )
ГВС контролировали игру , большую часть игры были впереди по счету.. ))
Никто не говорит что Короли легкий соперник ) В ПО не бывает легких)))) Но все же ..говорить что это соперник которого невозможно обыграть ...Тоже полная глупость )))
Ждем увидеть что будет дальше) Лично мне ,даже несмотря на поражения , игра понравилось очень... Обе команды были в огне ))
Я никогда не изображаю из себя эксперта и 100% прогнозов не даю. Просто написал, про прошедший матч по своим впечатлениям.
А, вот, вы дружище, видимо, уверены в себе)
Сколько, чисто в теории, готовы были бы зарядить на свой прогноз?)
Соточку или хату?))