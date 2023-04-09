Дрю Холидэй получит 1,65 млн долларов бонусами, достигнув всех нужных показателей в регулярном чемпионате

Звездный разыгрывающий « » набрал все нужные показатели для получения максимального бонуса за регулярный чемпионат-2022/23 – 1,65 млн долларов.

Защитник достиг требуемого количества минут, матчей, подборов, передач и стал участником Матча всех звезд, тем самым обеспечив себе максимальную выплату, прописанную в контракте.

Баскетболист может заработать еще до 4,1 млн долларов в этом сезоне, учитывая попадание в защитную символическую сборную и успех «Бакс» в плей-офф.

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