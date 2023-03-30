Дрю Холидэй установил личный рекорд результативности в одном матче – 51 очко

Разыгрывающий « » установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 51 очко в гостевой победной встрече с «Индианой» (149:136).

«Конечно, я рад. Мне потребовалось 14 лет, чтобы набрать 50 очков за один матч. Это произошло во встрече, в которой нам нужно было победить, поэтому я очень счастлив», – сказал 32-летний защитник.

Предыдущим рекордом Холидэя были 40 очков, которые он набрал 14 февраля 2023-го в матче против «Бостона» и 17 декабря 2021-го во встрече с «Новым Орлеаном».

Холидэй реализовал 20 из 30 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 8 из 10 с линии штрафных. Также на его счету 8 подборов, 8 передач, 1 перехват, 1 блок-шот и 6 потерь за 32,5 минуты на паркете.

Холидэй стал 14-м игроком, набравшим 50+ очков за один матч в этом сезоне. Это повторение рекорда лиги, который был установлен в прошлом сезоне.

Партнер Холидэя по команде оформил трипл-дабл, набрав 38 очков, 17 подборов и 12 передач.

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