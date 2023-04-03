Дрю Холидэй: «Яннис был на уровне MVP так долго, что людям это наскучило»

Звездный разыгрывающий «Бакс» поделился мнением, что зрители начали воспринимать уровень игры как должное.

«Яннис слишком долго был на уровне MVP, мне кажется, что людям это наскучило. Это похоже на эффект Леброна Джеймса. Леброн находится на высочайшем уровне столько лет, что люди думают, что теперь это нормально. А это неправда.

Адетокумбо делает свою работу так, что всем кажется, словно это легко. В первые пару лет его доминации казалось, вау, никто так не умеет. Прошло несколько лет и до сих пор никто не может это повторить. Он в первой команде не только на Востоке, но и во всей Лиге», – сказал Холидэй.

« » продолжает лидировать в с результатом 56-22.

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