Дрю Холидэй: «Яннис был на уровне MVP так долго, что людям это наскучило»

Теги Милуоки НБА Дрю Холидэй Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Бакс» Дрю Холидэй поделился мнением, что зрители начали воспринимать уровень игры Янниса Адетокумбо как должное.

«Яннис слишком долго был на уровне MVP, мне кажется, что людям это наскучило. Это похоже на эффект Леброна Джеймса. Леброн находится на высочайшем уровне столько лет, что люди думают, что теперь это нормально. А это неправда.

Адетокумбо делает свою работу так, что всем кажется, словно это легко. В первые пару лет его доминации казалось, вау, никто так не умеет. Прошло несколько лет и до сих пор никто не может это повторить. Он в первой команде не только на Востоке, но и во всей Лиге», – сказал Холидэй.

«Милуоки» продолжает лидировать в НБА с результатом 56-22.

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3 комментария

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ɔculpa
Ответ old folk
Не думаю. Эмбиид не так ярко выглядит в концовке, а запоминается последнее
Никола с травмой подслёг, щас между ним и Эмбиидом всё настолько близко, что может быть важным и это. Получается, что последние матчи Никола пропускает.
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old folk
Ответ Король Лев
Тут решают мелочи. У Янисса и Эмбиида команды сильнее Денвера. Поэтому, то, что делает Йокич это невообразимо. Он вполне заслуживает 3-го подряд МВП. Но дадут с учетом прошлых лет Эмбииду.
Не думаю. Эмбиид не так ярко выглядит в концовке, а запоминается последнее
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Король Лев
Тут решают мелочи. У Янисса и Эмбиида команды сильнее Денвера. Поэтому, то, что делает Йокич это невообразимо. Он вполне заслуживает 3-го подряд МВП. Но дадут с учетом прошлых лет Эмбииду.
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