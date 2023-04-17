Звездный разыгрывающий « » на послематчевой пресс-конференции ответил на вопрос о своей воле к победе.

Журналист спросил, имеет ли горячая кровь влияние на такие моменты, как победный блок-шот, помимо энергии и атлетизма.

«Так и есть. Это воля к победе. Cпособность показать себя в важной ситуации. На данный момент, скромно говоря, никто в Лиге не подбирает мяч лучше меня», – сказал Уэстбрук.

В первом матче серии с «Санс» (115:110) защитник отметился 9 очками, 10 подборами и 8 передачами, а также 3 блок-шотами, в том числе победным в концовке встречи.

Баскетболист реализовал 3 из 19 бросков с игры.

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