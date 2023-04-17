Расселл Уэстбрук: «Я лучший подбирающий в НБА»

Теги Клипперс Финикс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук на послематчевой пресс-конференции ответил на вопрос о своей воле к победе.

Журналист спросил, имеет ли горячая кровь влияние на такие моменты, как победный блок-шот, помимо энергии и атлетизма.

«Так и есть. Это воля к победе. Cпособность показать себя в важной ситуации. На данный момент, скромно говоря, никто в Лиге не подбирает мяч лучше меня», – сказал Уэстбрук.

В первом матче серии с «Санс» (115:110) защитник отметился 9 очками, 10 подборами и 8 передачами, а также 3 блок-шотами, в том числе победным в концовке встречи.

Баскетболист реализовал 3 из 19 бросков с игры.

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31 комментарий

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mastadon
Из-за лишения родительских прав Луки Дончича, опекунство над Дэвином Букером оформил Рассел Уэстбрук
+124
-4
+120
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Rublev
Сегодня Уэстбрук сделал 5 подборов на чужом щите. Из них 3 в последние пару минут, после промахов Кавая, Гордона, Манна. Эти три последние подбора даже важнее, чем тот самый блок на Букере. Прижали Финикс к своему кольцу, не давая им шансов на владения.

Подборы на чужом щите это, пожалуй, самый верный способ оценить мастерство подборщика.

Уэстбрук за карьеру набрал 1779 подборов на чужом щите (сегодняшние 5 не идут в общий счёт).

Для сравнения, количество подборов на чужом щите за карьеру:

Кавай 753.
Дюрант 676.
Харден 782.
Карри 592.
Леброн 1666.
Пол Джордж 689.
Букер 292.
Крис Пол 741.
Кобе Брайянт 1499.
Майкл Джордан 1668.
Мэджик Джонсон 1601.
Стоктон 966.

1.8К от Уэстбрука это более похоже на цифры семифутеров и центровых. А для разыгрывающих это просто запредельный уровень. Как подборщик, Уэстбрук действительно уникум, и сегодня его подборы сильно помогли Клипперсам.
+100
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+91
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Air Rodman
Ответ Stormbringer
Возможно, если бы Расс бросил не 3/19, а 10/19, то этих геройств в концовке вообще не потребовалось бы. Но да, все запоминают последнее)
С годами Уэстбрук стал особенно хитер и жесток. Сегодня сначала своими промахами дал надежду Финиксу, подарил иллюзию победы, а в последние несколько минут самолично убил все их надежды своими блоками и подборами. Сыграл и на публику, и на команду. Максимально чётко, трезво, хладнокровно, жестоко.
+62
-4
+58
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Stormbringer
Возможно, если бы Расс бросил не 3/19, а 10/19, то этих геройств в концовке вообще не потребовалось бы. Но да, все запоминают последнее)
+32
-1
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Rick Sorkin
Спортс набрасывает. Он на своей позиции сказал.
+18
-1
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AJ
Ответ Rublev
Сегодня Уэстбрук сделал 5 подборов на чужом щите. Из них 3 в последние пару минут, после промахов Кавая, Гордона, Манна. Эти три последние подбора даже важнее, чем тот самый блок на Букере. Прижали Финикс к своему кольцу, не давая им шансов на владения. Подборы на чужом щите это, пожалуй, самый верный способ оценить мастерство подборщика. Уэстбрук за карьеру набрал 1779 подборов на чужом щите (сегодняшние 5 не идут в общий счёт). Для сравнения, количество подборов на чужом щите за карьеру: Кавай 753. Дюрант 676. Харден 782. Карри 592. Леброн 1666. Пол Джордж 689. Букер 292. Крис Пол 741. Кобе Брайянт 1499. Майкл Джордан 1668. Мэджик Джонсон 1601. Стоктон 966. 1.8К от Уэстбрука это более похоже на цифры семифутеров и центровых. А для разыгрывающих это просто запредельный уровень. Как подборщик, Уэстбрук действительно уникум, и сегодня его подборы сильно помогли Клипперсам.
Тут вопрос в том, что он почти всегда идет на подбор в нападении, вместо того, чтобы идти в защиту. Большинство из этого списка на подбор в нападении идут в лучшем случае один из пяти раз. Ну и количество попыток перерастает в качество.
Плюс к этому в отрыв зачастую убегает его игрок в защите.
+23
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Данил Ильинский
Среди защитников - безусловно, один из лучших
+14
-1
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balloball
Ответ Rublev
Сегодня Уэстбрук сделал 5 подборов на чужом щите. Из них 3 в последние пару минут, после промахов Кавая, Гордона, Манна. Эти три последние подбора даже важнее, чем тот самый блок на Букере. Прижали Финикс к своему кольцу, не давая им шансов на владения. Подборы на чужом щите это, пожалуй, самый верный способ оценить мастерство подборщика. Уэстбрук за карьеру набрал 1779 подборов на чужом щите (сегодняшние 5 не идут в общий счёт). Для сравнения, количество подборов на чужом щите за карьеру: Кавай 753. Дюрант 676. Харден 782. Карри 592. Леброн 1666. Пол Джордж 689. Букер 292. Крис Пол 741. Кобе Брайянт 1499. Майкл Джордан 1668. Мэджик Джонсон 1601. Стоктон 966. 1.8К от Уэстбрука это более похоже на цифры семифутеров и центровых. А для разыгрывающих это просто запредельный уровень. Как подборщик, Уэстбрук действительно уникум, и сегодня его подборы сильно помогли Клипперсам.
Т.е. Леброн сегодня точно сравнялся с Джорданом по этому показателю – по 1668 :)
+8
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scorp19
Лучший каменщик лиги.
Выбрасывать столько кирпичей не каждому дано
+10
-5
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Олег Иванов
Подбор важен.Это помимо сохранения владения, сильно деморализует и расшатывает защиту соперника.Особенно когда повторяется регулярно.
+5
0
+5
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Rublev
Ответ AJ
Тут вопрос в том, что он почти всегда идет на подбор в нападении, вместо того, чтобы идти в защиту. Большинство из этого списка на подбор в нападении идут в лучшем случае один из пяти раз. Ну и количество попыток перерастает в качество. Плюс к этому в отрыв зачастую убегает его игрок в защите.
Странная логика. По-вашему команда не должна бороться за подбор, и после любого броска сразу идти назад, не дожидаясь результата броска? Если бы Уэстбрук сегодня делал так, то победы было бы не видать.

Насчёт "его игрок убегает в отрыв" тоже чушь. Перемещения и замены игроков в процессе атаки столь запутанны, что "своего" там не остаётся. За подбор всегда борятся несколько игроков, своих и чужих, и пока исход подбора не ясен, никто никуда убегать не будет. Если Уэстбрук проиграл подбор на чужом щите, то никакого быстрого отрыва не будет, ибо на дуге всегда остаются пару человек, и сам низкорослый оппонент ещё должен получить мяч и убежать, что на практике не наблюдается. Сколько раз сегодня Крис Пол убежал от Уэстбрука в отрыв?
+4
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Сергей Пузанков
Мало ему на своём кольце подборы читерить, на чужом начал.
+3
0
+3
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ST-L
Ответ AJ
Тут вопрос в том, что он почти всегда идет на подбор в нападении, вместо того, чтобы идти в защиту. Большинство из этого списка на подбор в нападении идут в лучшем случае один из пяти раз. Ну и количество попыток перерастает в качество. Плюс к этому в отрыв зачастую убегает его игрок в защите.
хейтера Расса всегда найдут возможность принизить его
+4
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Klna Jislime
Ответ SaintDOG
Расс, большие парни в команде есть для этого....
есть конечно, но почему-то они этого не сделали, а сделал броуди
+4
-1
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Epicman
Ответ SaintDOG
Расс, большие парни в команде есть для этого....
Трипл дабл сам себя не набьёт!)
+7
-4
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ID89
Мистер 3/19 поверил в себя, хех
+13
-10
+3
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SaintDOG
Расс, большие парни в команде есть для этого....
+3
-1
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Курье Хамес
и тут Остапа понесло
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Богдан Трач
Ответ Stormbringer
Возможно, если бы Расс бросил не 3/19, а 10/19, то этих геройств в концовке вообще не потребовалось бы. Но да, все запоминают последнее)
чтобы обидней было
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Кирилл Кириченко
Ответ balloball
Т.е. Леброн сегодня точно сравнялся с Джорданом по этому показателю – по 1668 :)
это статистика по регулярке, я думаю все же. плей-офф отдельно идет
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OKC®
По факту
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Drinkinss
Думаю что второй лучший после драммонда :)
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scorp19
Ответ ST-L
тебя даже в подносчики каменщика не берут. остается только со стороны смотреть
тебе то виднее куда меня берут или нет. остаётся только балаболить
+1
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