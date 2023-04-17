Расселл Уэстбрук: «Я лучший подбирающий в НБА»
Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук на послематчевой пресс-конференции ответил на вопрос о своей воле к победе.
Журналист спросил, имеет ли горячая кровь влияние на такие моменты, как победный блок-шот, помимо энергии и атлетизма.
«Так и есть. Это воля к победе. Cпособность показать себя в важной ситуации. На данный момент, скромно говоря, никто в Лиге не подбирает мяч лучше меня», – сказал Уэстбрук.
В первом матче серии с «Санс» (115:110) защитник отметился 9 очками, 10 подборами и 8 передачами, а также 3 блок-шотами, в том числе победным в концовке встречи.
Баскетболист реализовал 3 из 19 бросков с игры.
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Подборы на чужом щите это, пожалуй, самый верный способ оценить мастерство подборщика.
Уэстбрук за карьеру набрал 1779 подборов на чужом щите (сегодняшние 5 не идут в общий счёт).
Для сравнения, количество подборов на чужом щите за карьеру:
Кавай 753.
Дюрант 676.
Харден 782.
Карри 592.
Леброн 1666.
Пол Джордж 689.
Букер 292.
Крис Пол 741.
Кобе Брайянт 1499.
Майкл Джордан 1668.
Мэджик Джонсон 1601.
Стоктон 966.
1.8К от Уэстбрука это более похоже на цифры семифутеров и центровых. А для разыгрывающих это просто запредельный уровень. Как подборщик, Уэстбрук действительно уникум, и сегодня его подборы сильно помогли Клипперсам.
Плюс к этому в отрыв зачастую убегает его игрок в защите.
Выбрасывать столько кирпичей не каждому дано
Насчёт "его игрок убегает в отрыв" тоже чушь. Перемещения и замены игроков в процессе атаки столь запутанны, что "своего" там не остаётся. За подбор всегда борятся несколько игроков, своих и чужих, и пока исход подбора не ясен, никто никуда убегать не будет. Если Уэстбрук проиграл подбор на чужом щите, то никакого быстрого отрыва не будет, ибо на дуге всегда остаются пару человек, и сам низкорослый оппонент ещё должен получить мяч и убежать, что на практике не наблюдается. Сколько раз сегодня Крис Пол убежал от Уэстбрука в отрыв?