Расселл Уэстбрук о победном блок-шоте: «Я делаю на площадке все»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук стал героем концовки первого матча серии против «Финикса» (115:110, 1-0).
Уэстбрук накрыл звездного защитника «Санз» Девина Букера в ключевой атаке на последних секундах при «+3».
«Я делаю на площадке все. Так продолжается на протяжении всей моей карьеры, всегда гордился этим.
Сделаю все, что от меня потребуется, чтобы команда выиграла матч», – заявил Уэстбрук.
Уэстбрук набрал 9 очков, 10 подборов, 8 передач, а также 2 перехвата и 3 блок-шота. MVP 2017 года при этом реализовал лишь 3 из 19 с игры.
В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории
Молодец.Прыгучий плюс правильно выбирает позицию и момент.