Расселл Уэстбрук о победном блок-шоте: «Я делаю на площадке все»

Разыгрывающий « » стал героем концовки первого матча серии против « » (115:110, 1-0).

Уэстбрук накрыл звездного защитника «Санз» Девина Букера в ключевой атаке на последних секундах при «+3».

«Я делаю на площадке все. Так продолжается на протяжении всей моей карьеры, всегда гордился этим.

Сделаю все, что от меня потребуется, чтобы команда выиграла матч», – заявил Уэстбрук.

Уэстбрук набрал 9 очков, 10 подборов, 8 передач, а также 2 перехвата и 3 блок-шота. MVP 2017 года при этом реализовал лишь 3 из 19 с игры.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории