Расселл Уэстбрук о победном блок-шоте: «Я делаю на площадке все»

Теги Клипперс Финикс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук стал героем концовки первого матча серии против «Финикса» (115:110, 1-0).

Уэстбрук накрыл звездного защитника «Санз» Девина Букера в ключевой атаке на последних секундах при «+3». 

«Я делаю на площадке все. Так продолжается на протяжении всей моей карьеры, всегда гордился этим.

Сделаю все, что от меня потребуется, чтобы команда выиграла матч», – заявил Уэстбрук.

Уэстбрук набрал 9 очков, 10 подборов, 8 передач, а также 2 перехвата и 3 блок-шота. MVP 2017 года при этом реализовал лишь 3 из 19 с игры.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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21 комментарий

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siberiancom
Есть Вестбрук, есть бистбрук, есть вестбрик. Сегодня мы увидели четвёртую личность «бистбрик»— и кирпичей накидал, и был зверем в клатче.
+62
-1
+61
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ygcn5c2ty9
Действительно всё. Он же не говорит, что делает это хорошо)
+25
-3
+22
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Nikita Dorodenko
Ответ Олег Иванов
Как он эти блок-шоты делает с его-то небольшим по баскетбольным меркам ростом?
Он одного роста в Уэйдом, который вообще один из лучших блок-шотеров среди всех гардов в истории.
+14
-1
+13
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Fungus_Amongus
В старании ему не откажешь конечно, но 3 из 19 это 3 из 19. Если ЛАК хотят иметь шанс в этой серии, нужно дать ему понять, что его рвение в попытках кому то что-то доказать только вредит команде. Всем пофиг на его личное противостояние с Дюрантом, команде нужен эффективный Вестбрук, а не тот, который мнит себя звездой, которой позволены любые броски, Ладно бы он просто не попал из тех ситуаций, где нельзя было не бросать, но он раз за разом мазал то, что не должен был бросать в принципе.
+15
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+12
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Дмигорь Знамеранский
Ответ siberiancom
Есть Вестбрук, есть бистбрук, есть вестбрик. Сегодня мы увидели четвёртую личность «бистбрик»— и кирпичей накидал, и был зверем в клатче.
может всё таки "бистбрик"?
+5
-1
+4
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Олег Бугайчук
Ответ Fungus_Amongus
В старании ему не откажешь конечно, но 3 из 19 это 3 из 19. Если ЛАК хотят иметь шанс в этой серии, нужно дать ему понять, что его рвение в попытках кому то что-то доказать только вредит команде. Всем пофиг на его личное противостояние с Дюрантом, команде нужен эффективный Вестбрук, а не тот, который мнит себя звездой, которой позволены любые броски, Ладно бы он просто не попал из тех ситуаций, где нельзя было не бросать, но он раз за разом мазал то, что не должен был бросать в принципе.
выиграл - значит прав
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Budabuda
просто уничтожил дебукера
+2
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demx
Ответ Fungus_Amongus
В старании ему не откажешь конечно, но 3 из 19 это 3 из 19. Если ЛАК хотят иметь шанс в этой серии, нужно дать ему понять, что его рвение в попытках кому то что-то доказать только вредит команде. Всем пофиг на его личное противостояние с Дюрантом, команде нужен эффективный Вестбрук, а не тот, который мнит себя звездой, которой позволены любые броски, Ладно бы он просто не попал из тех ситуаций, где нельзя было не бросать, но он раз за разом мазал то, что не должен был бросать в принципе.
На самом деле, из этих 16 промахов именно вредных не так уж и много. Ну не летело, да, как бы не впервой. Видел он заигрался под конец первой четверти, но при этом держался за счет качественных розыгрышей с Пламли и Зубацом. Там еще напрашивался момент, чтобы его заменить, но видимо без Жоржа это было бы чревато. Все таки Клипперсы много играют через изоляции.
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Fungus_Amongus
Ответ DeX
что вы привязались к 3 из 19, это если Лиллард например так будет бросать, то команда проиграет, а Расс может приносить пользу еще кучей способов
А как можно не привязываться к 3 из 19? Да, после победы тяжело его критиковать и в какой то степени он компенсировал кирпичи хаслом в защите и на подборах, но если он и дальше будет так играть, то никаких суперперформансов Кавая не хватит, когда звезды Санс по настоящему включатся.
+3
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Двестик Двестик
Ответ Олег Иванов
Как он эти блок-шоты делает с его-то небольшим по баскетбольным меркам ростом?
Если конкретно этот покадрово посмотреть, то там не без фола, конечно 🤫
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Олег Иванов
Ответ Александр Данилов
Он ещё 5 подборов в нападении сделал. К слову, когда говорят, что он статпаддингом занимался(он им занимался, но в отличии от Хардена его потенциал по подборам намного выше). И да, в своё время люди удивлялись, как Баркли при росте 198 тоже творил чудеса
198 ещё ничего.У Расса 191 )
Молодец.Прыгучий плюс правильно выбирает позицию и момент.
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siberiancom
Ответ Дмигорь Знамеранский
может всё таки "бистбрик"?
Да, исправил,, спасибо)
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Олег Иванов
Как он эти блок-шоты делает с его-то небольшим по баскетбольным меркам ростом?
+1
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Александр Данилов
Ответ Nikita Dorodenko
Он одного роста в Уэйдом, который вообще один из лучших блок-шотеров среди всех гардов в истории.
Ну, после Джордана и Баркли он где-то там же
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Александр Данилов
Ответ Олег Иванов
Как он эти блок-шоты делает с его-то небольшим по баскетбольным меркам ростом?
Он ещё 5 подборов в нападении сделал. К слову, когда говорят, что он статпаддингом занимался(он им занимался, но в отличии от Хардена его потенциал по подборам намного выше). И да, в своё время люди удивлялись, как Баркли при росте 198 тоже творил чудеса
+1
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demx
Ответ Олег Иванов
198 ещё ничего.У Расса 191 ) Молодец.Прыгучий плюс правильно выбирает позицию и момент.
Вообще, это походит на установку сенсея Лью. Судя по последним двух матчам, что я видел, Расс прям активно занимает позицию в нападении под кольцом, вместо того, чтобы прозябать на дуге (где он только хорошо отдать может).
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Александр Данилов
Ответ Олег Иванов
198 ещё ничего.У Расса 191 ) Молодец.Прыгучий плюс правильно выбирает позицию и момент.
Вот именно. Атлетизм его главная сила. Без него Расс уже будет не так эффективен, но пока есть, пользуется, как может
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Klna Jislime
Броуди чет после Лал жестче стал играть
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