Девин Букер: «Понимаем, что легко не будет»

Защитник « » подвел итоги первого домашнего матча серии с « » (110:115, 0-1).

Букер набрал 26 очков (10 и 19 с игры), 3 передачи, 4 перехвата и 3 блок-шота, но на последних секундах попал под блок-шот .

«Понимаем, что легко не будет. Начиная с этого этапа, будет все сложнее и сложнее.

Вспоминая еще мой самый первый плей-офф, могу сказать, что каждое поражение воспринимается как худшее, что может случиться, но с каждой победой ты забываешь об этом. Так все и работает в плей-офф», – заявил Букер.

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