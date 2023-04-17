Девин Букер: «Понимаем, что легко не будет»

Теги Клипперс Финикс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер подвел итоги первого домашнего матча серии с «Клипперс» (110:115, 0-1).

Букер набрал 26 очков (10 и 19 с игры), 3 передачи, 4 перехвата и 3 блок-шота, но на последних секундах попал под блок-шот Расселла Уэстбрука.

«Понимаем, что легко не будет. Начиная с этого этапа, будет все сложнее и сложнее.

Вспоминая еще мой самый первый плей-офф, могу сказать, что каждое поражение воспринимается как худшее, что может случиться, но с каждой победой ты забываешь об этом. Так все и работает в плей-офф», – заявил Букер.

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1 комментарий

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Roman Boroveev
Вполне вероятно, 2-2 будет в серии. А там заново все по новой)
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