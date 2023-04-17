Расселл Уэстбрук накрыл Девина Букера в ключевой атаке 1-го матча в Финиксе

Теги Клипперс Финикс НБА видео Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук стал героем концовки первого матча серии против «Финикса» (115:110, 1-0).

Уэстбрук накрыл звездного защитника «Санз» Девина Букера в ключевой атаке на последних секундах при «+3». Расселл в последний момент также успел достать мяч и бросить его в оппонента, что принесло калифорнийцам владение.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Уэстбрук набрал 9 очков, 10 подборов, 8 передач, а также 2 перехвата и 3 блок-шота. MVP 2017 года при этом реализовал лишь 3 из 19 с игры.

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38 комментариев

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batterbin
Ответ Nikita1981
Зачем Букер полез в проход при -3?
На 2+фол, видимо, рассчитывал...
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batterbin
Ответ siberiancom
Кто не заметил в решающий момент, когда Расти поставил блокшот Букеру — Букер начал ныть судьям, что был фол ещё во время, когда мяч был в игре. А в это время Вестбрук продолжил бороться и кинул мяч в ноги Букера. Просто, если бы Букер был до конца сконцентрирован на игре и не смотрел на рефери— мог спокойно вылавливать этот мяч)
Тогда, наверное, и Уэстбрук в него не бросал бы.
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ispomca
Ответ Denis24
Зверский Расс, руинил весь матч, чтоб в клатче зарешать)
это говорит о том, что у мужика нервы железные, учитывая как его поливали все время в ЛАЛ.. только уважение ему
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batterbin
Ответ AlexanderRUS
3/19
Что не отменяет хорошей игры в других компонентах. Но, конечно, 3 из 19 - это офигенно мало...
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batterbin
Ответ Вадим flanec
Вот ведь какая штука, таких фолов свистят достаточно много. Но именно здесь судейский свисток промолчал, что не отнимает бестолкового решения Букера.
Такое практически не свистят в ПО.
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ispomca
Ответ красная_карточка
это что ж финики и отлететь могут?
поверь мне, когда у тебя в команде есть Кавай - ты можешь победить любую команду и не 1 раз.. так что серия будет очень интересная
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Igbin
Ответ красная_карточка
это что ж финики и отлететь могут?
Что значит могут? С такой скамейкой что им светит на дистанции, даже на дистанции одной серии?
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Nikita1981
Зачем Букер полез в проход при -3?
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neutronpwnz
Как же черепаха хорош, прям радует глаз
Наконец-то на своем месте
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A. V.
Парень оказался в своё время в своём месте и вернулся на свой уровень. Или это специалист Лю сумел правильно встроить Расса в чемпионскую команду 🤔
+3
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Korban Cobain
Расл-хасл!
+2
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Водяра
Уэстбрук должен полировать скамейку. Один блок но играл ужасно.
Хз; в целом; в клипперс очень органично выглядит.
Намного лучше Уолла,например.Как разыгрывающий весьма неплох
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Nikolay
Букер чокер?
Ещё плюс Дюрант кексик
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Водяра
Уэстбрук должен полировать скамейку. Один блок но играл ужасно.
+1
-2
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siberiancom
Кто не заметил в решающий момент, когда Расти поставил блокшот Букеру — Букер начал ныть судьям, что был фол ещё во время, когда мяч был в игре. А в это время Вестбрук продолжил бороться и кинул мяч в ноги Букера. Просто, если бы Букер был до конца сконцентрирован на игре и не смотрел на рефери— мог спокойно вылавливать этот мяч)
+11
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Nikolay
Букер чокер?
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AEZAKMI228
Ответ Daishi
Вам надо с Xell’ ом подкаст завести, будете там вдвоем тактические "изыски" обсуждать.))
Xell топовый
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Телохранитель Джеймса Уорти
Набросал текст извинения перед Рассом, могу кому-нибудь скинуть для ревью?
+3
-2
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DENBO
очень полезно играл, отличный матч от Расти!
+3
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Вадим flanec
Ответ Air Rodman
С этого повтора четко видно - сначала уэстбрук сыграл в мяч, т.е. фола не было. https://youtu.be/FBtnSFEw8_g?t=319
Вот ведь какая штука, таких фолов свистят достаточно много. Но именно здесь судейский свисток промолчал, что не отнимает бестолкового решения Букера.
+2
-4
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Daishi
Ответ Lokomotiv__1992
Лак и Финикс играли так себе .. Тут больше Букер ступил ) тот ещё клатчер при живом Дюранте.. Пол игру провел плохо , Дюрант мог играть лучше .. скамейки у Финикса нету .. по сути Лак должны были игру забрать спокойно. Ну Рассел попадал сегодня очень редко по кольцу .. и портил все как мог ) но всё же играет он всегда как безумный .. и это его главный минус , он не способен остановится и изменить игру.. будь Финикис на уровне они этим воспользовались и вынесли Лак. Не стоит нахваливать Рассела только потому что он у пассивного Эйтона пару подборов забрал и заблочел Букера , который никогда не отличался умом. До этого он как обычно всю игру ломал ) посмотрите лучше игру Лал .. как должна играть команда .. а не вот этот
Вам надо с Xell’ ом подкаст завести, будете там вдвоем тактические "изыски" обсуждать.))
+9
0
+9
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Степан Паракин
Ответ Максим Тарасов
Бросал он плохо, но был очень полезен, особенно на чужом щите и много где в защите
согласен
+3
-1
+2
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Максим Тарасов
Ответ Степан Паракин
3/19
Бросал он плохо, но был очень полезен, особенно на чужом щите и много где в защите
+13
-2
+11
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Air Rodman
Ответ Adilet Abdyramanov
Очень похоже на фол, но в любом случае рад за него
С этого повтора четко видно - сначала уэстбрук сыграл в мяч, т.е. фола не было.
https://youtu.be/FBtnSFEw8_g?t=319
+5
-1
+4
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бредихин
по крайней мере сегодня прям энергии и желания, от него было очень много
+5
0
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