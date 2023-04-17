Расселл Уэстбрук накрыл Девина Букера в ключевой атаке 1-го матча в Финиксе
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук стал героем концовки первого матча серии против «Финикса» (115:110, 1-0).
Уэстбрук накрыл звездного защитника «Санз» Девина Букера в ключевой атаке на последних секундах при «+3». Расселл в последний момент также успел достать мяч и бросить его в оппонента, что принесло калифорнийцам владение.
В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории
Уэстбрук набрал 9 очков, 10 подборов, 8 передач, а также 2 перехвата и 3 блок-шота. MVP 2017 года при этом реализовал лишь 3 из 19 с игры.
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Наконец-то на своем месте
Намного лучше Уолла,например.Как разыгрывающий весьма неплох
https://youtu.be/FBtnSFEw8_g?t=319