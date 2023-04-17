Разыгрывающий « » стал героем концовки первого матча серии против « » (115:110, 1-0).

Уэстбрук накрыл звездного защитника «Санз» в ключевой атаке на последних секундах при «+3». Расселл в последний момент также успел достать мяч и бросить его в оппонента, что принесло калифорнийцам владение.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Уэстбрук набрал 9 очков, 10 подборов, 8 передач, а также 2 перехвата и 3 блок-шота. MVP 2017 года при этом реализовал лишь 3 из 19 с игры.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда





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