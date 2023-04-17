«Фенербахче» стал первым клубом, который выигрывал мужскую и женскую Евролигу.

В воскресенье, 16 апреля, «Фенербахче» в Праге разгромил «Мерсин» в финале женской и впервые стал победителем турнира.

« » стал первым клубом, который выигрывал мужскую и женскую Евролигу.

Мужская команда завоевывала самый престижный европейский клубный трофей в сезоне-16/17.

В обоих случаях турецкими командами руководили сербские специалисты – Желько Обрадович и Марина Малькович.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе