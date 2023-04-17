«Фенербахче» стал первым клубом, который выигрывал мужскую и женскую Евролигу
В воскресенье, 16 апреля, «Фенербахче» в Праге разгромил «Мерсин» в финале женской Евролиги и впервые стал победителем турнира.
«Фенербахче» стал первым клубом, который выигрывал мужскую и женскую Евролигу.
Мужская команда завоевывала самый престижный европейский клубный трофей в сезоне-16/17.
В обоих случаях турецкими командами руководили сербские специалисты – Желько Обрадович и Марина Малькович.
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