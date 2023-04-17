«Фенербахче» стал первым клубом, который выигрывал мужскую и женскую Евролигу

Теги Turkish Airlines EuroLeague Евролига жен Фенербахче Беко Желимир Обрадович Фенербахче жен Марина Малькович Баскетбол

В воскресенье, 16 апреля, «Фенербахче» в Праге разгромил «Мерсин» в финале женской Евролиги и впервые стал победителем турнира. 

«Фенербахче» стал первым клубом, который выигрывал мужскую и женскую Евролигу.

Мужская команда завоевывала самый престижный европейский клубный трофей в сезоне-16/17.

В обоих случаях турецкими командами руководили сербские специалисты – Желько Обрадович и Марина Малькович.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

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1 комментарий

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Антон Чугунов
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